CELINE DION, ALINE LA VOCE DELL’AMORE/ Diretta film: Aline scrive Femme Ordinarie dopo due terribili lutti

Diretta film Aline – La voce dell’amore su Celine Dion: il commento di oggi 20 febbraio 2024

Sta andando in onda su Rai1 il film biopic su Celine Dion dal titolo Aline-La voce dell’amore. Il film di e con Valérie Lemercier e incentrato dall’infanzia fino al successo della cantante. Aline, Guy-Claude e Junior partono insieme per il tour della popstar in giro per il mondo, il ragazzino lo considera una sorta di viaggio. Nel frattempo scopre di essere incinta di due gemelli. Ben presto però verrà sopraffatta e coniciliare carriera e famiglia sarà tutt’altro che facile, può però contare sull’aiuto del marito produttore Guy-Claude.

Nel frattempo, però, quest’ultimo, da anni malato si aggrava e muore. Rene Angelil, il vero marito di Celine Dion, è morto a causa di un tumore alla gola nel 2016 a 74 anni. Il film si conclude con il toccante brano di Celine Dion Femme Ordinarie, scritto nel 2016 dopo i lutti del marito e del fratello Daniel Dion, scomparso a 58 anni per un tumore alla gola.

(Agg di Liliana Morreale)

Aline scopre della morte del padre nel peggior modo possibile: poso prima di esibirsi in un concerto

Il film su Rai1 incentrato sulla vita di Celine Dion, Aline-La voce dell’amore, continua soffermandosi molto sulla vita privata della popstar canadese. Aline non riesce ad avere dei figli in modo naturale e per questo ricorre insieme al marito alla fecondazione in vitro. Le critiche però sono tantissime e finisce nel mirino dei giornali di gossip e pettegolezzi. Nonostante tutto però, per fortuna, riesce a portare a termine la gravidanza dando alla luce il primo figlio.

Il primo figlio di Celine Dion e Rene Angelil è nato nel 2001 e si chiama Rene-Charles mentre nel 2010 vengono alla luce due gemelli Eddy e Nelson. Anche la carriera di Aline prosegue per il meglio fin quando non scopre della morte del padre nella maniera peggiore: a causa delle condoglianze fatte da un microfonista pochi secondi prima di salire sul palco ed esibirsi.

Aline dopo le difficoltà con gravi problemi di salute inizia la rinascita con My heart will go on

Il film di Rai1 Aline-La voce dell’amore incentrato sulla vita privata e professionale di Celine Dion continua con i problemi di salute della cantante. Dopo il successo internazionale e l’inizio della sua splendida storia d’amore con Guy-Claude per Aline inziano i problemi di salute. Anche nella realtà, infatti, Celine Dion si è dovuta fermare per alcuni mesi, annullando tutti i concerti sul finire degli anni ’90 per dei problemi alle corde vocali.

All’inizio si cerca di evitare un’operazione limitandosi a seguire una dieta e far riposare la voce per ben tre mesi ma non è sufficente. Ed inoltre incontra difficoltà anche nel riuscire a rimanere incinta. Ma dopo un periodo di crisi c’è una vera e propria rinascita con una hit intramontabile: My heart Will go on, colonna sonora del film premio Oscar Titanic.

(Agg di Liliana Morreale)

Aline sposa Guy-Claude: differenza con la realtà del matrimonio tra Celine Dion e Rene Angelil

Il film di Rai1 Aline-La voce dell’amore incentrato sulla vita privata e professionale di Celine Dion continua con la storia d’amore tra Aline e Guy-Claude. La madre di Aline è totalmente contraria alla storia d’amore della figlia con il suo produttore e per questo va a parlare con l’uomo per dirgli di allontanarsi da lei. Guy-Claude l’ascolta e si distacca da Celine ma è la ragazza, ormai vent’enne ad esternare i suoi sentimenti all’uomo.

Per far contenta la madre decide di non rivelare a nessuno di avere una storia d’amore con il suo produttore. E durante un’intervista alla domanda di chi sia innamorata scoppia a piangere. Passano gli anni e Guy-Claude chiede ad Aline di sposarlo. Nel realtà Celine Dion ed il marito Rene Angelil si sono sposati nel 1994 a Montreal.

(Agg di Liliana Morreale)

Aline e Guy-Claude si innamorano: la madre della cantante è contraria per la notevole differenza d’età

Sta andando in onda in prima serata su Rai1 il film incentrato sulla vita e sugli esordi di Celine Dion Aline-La voce dell’amore. Aline anno dopo anno acquista sempre maggior successo grazie al suo straordinario talento ma anche alla madre Sylviette che la segue e la esorta in ogni suo passo e soprattutto grazie anche al suo produttore Guy-Claude.

E sul finire degli anni '80, più precisamente nel 1987, Aline inizia a capire di provare dei sentimenti verso il suo produttore. Nella realtà Celine Dion ha conosciuto il suo futuro marito, René Angelil a soli 12 anni, mentre lui ne aveva 38. E quando la star della musica ha 19 anni i due si innamorano. La madre Sylviette non è d'accordo su questa storia d'amore: "Puoi trovare qualcuno di migliore." ed affronta a muso duro quello che lei definisce 'un vecchio' pluridivorziato.

La carriera di Aline decolla grazie a Guy-Claude: giovanissima conquista tutti

Continua il film incentrato sulla vita di Celine Dion, Aline-La voce dell'amore. La 12enne Aline conosce Guy-Claude che ha intenzione di investire su di lei e farla diventare una grandissima star. Viene così prodotto il primo disco della cantante canadese. Giovanissima nel 1981 la cantante partecipa come ospite in un popolare talk show e si esibisce con il suo brano La voix du bon Dieu. Subito dopo il disco diventa un vero e proprio successo anche fuori dai confini nazionali venendo ascoltato anche in Europa, soprattutto in Francia e in Vaticano.

Aline sin da piccola dimostra il suo talento: a cinque anni stupisce tutti al matrimonio del fratello

Il film Aline-La voce dell'amore inizia con il matrimonio di Sylvette e Anglomard, genitori di Aline che mettono al mondo ben 14 figli nel Canada degli anni '60, tra cui l'ultima è Aline. La bambina da subito dimostra tutto il suo talento nel canto, fin da bambina è un usignolo mentre a scuola non va altrettanto bene. Ad incoraggiarla è la madre. A 12 anni la talentuosa Aline viene notata da un produttore musical Guy-Claude Lamare. Nella realtà il produttore di Celine Dion fa il futuro marito René Angélil. È stato lui, infatti, a credere sin da subito nell'artista promuovendo il suo disco d'esordio.

Celine Dion e il film Aline-La voce dell’amore ispirato alla sua vita: riapparsa dopo un periodo di lontananza

Tra pochissimo andrà in onda il film ispirato a Céline Dion, con protagonista Valérie Lemercier che impersona Aline Dieu. La cantante canadese nei giorni scorsi dopo un lungo periodo di assenza dalle scene a causa della malattia invalidante che l’ha colpita ai muscoli è riapparsa a sorpresa ai Grammys commuovendo tutti.

Per quanto riguarda, invece, la trama di Aline- La voce dell'amore il film è ambientata in Quebec negli anni '60 e racconta la storia di una giovane talentuosa nata in una numerosa famiglia di musicisti. Aline, infatti, è la 14° figlia di Sylvette e Anglomard ed ha un talento unico: una splendida voce. A scoprirla a soli 12 anni e puntare sul suo futuro ci sarà l'esperto musicale Guy-Claude Kamar.

(Agg di Liliana Morreale)

Aline – La voce dell’amore, diretto da Valérie Lemercier

Martedì 20 febbraio, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, andrà in onda il film musicale e biografico Aline – La voce dell’amore. Il film è un biopic con molte licenze cinematografiche sulla vita della cantante Céline Dion. Si tratta di una produzione franco-canadese del 2021 scritta, diretta e interpretato da Valérie Lemercier, cantante e attrice francese che ha esordito nel film Milou a maggio, di Louis Malle, pellicola pluripremiata ai César e ai David di Donatello.

Nel cast del film Aline – La voce dell’amore, oltre a Valérie Lemercier nei panni della protagonista assoluta Aline Dieu, ci sono poi Sylvian Marcel e Danielle Fichaud, nei panni rispettivamente di Guy-Claude Kamar e Sylvette Dieu.

La trama di Aline – La voce dell’amore: vita romanzata della popstar Céline Dion

In Aline – La voce dell’amore, due genitori crescono in Canada ben tredici figli, di cui la quattordicesima e più piccola è la protagonista del film Aline Dieu (pseudonimo per Céline Dion). La famiglia ama la musica e questa passione viene condivisa a tutti i bambini che fanno parte della loro famiglia. Aline però sembra avere una marcia in più, infatti, fin dalla giovane età, dimostra di avere una voce fuori dal comune. La mamma, insieme al fratello maggiore, decide allora di scrivere una canzone per Aline che verrà poi inviata sotto forma di Demo a Guy-Klaude Kamar, un produttore musicale che non nasconde l’interesse per la ragazza convocandola subito nel proprio ufficio.

L’evoluzione della carriera di Aline dimostra che l’intuizione della madre e del produttore erano giuste: la ragazza vince infatti l’Eurovision a Dublino, ma ha bisogno però di tempo per crescere e maturare poiché sta diventando adulta. Nel frattempo, ingaggia una relazione con il suo produttore, circostanza che non sembra piacere molto alla madre, non solo per la differenza d’età ma anche per il vissuto dell’uomo. Nonostante ciò, i due scendono a patti per il futuro della giovane.

La ragazza dedicherà una canzone d’amore all’uomo senza farne mai pubblicamente il nome. Durante il tour lui le chiede di sposarla e da novelli sposi continuano a coltivare il successo della giovane Aline. Cercano però di avere un figlio, sfruttando le migliori conoscenze dell’epoca sulla fecondazione in vitro. Questo rovinerà la voce di Aline che sarà costretta a non parlare e cantare per quasi tre mesi. Decide, grazie anche all’appoggio del marito di cantare My heart will go on, nonostante non sia del tutto convinta.

Alla fine, dopo numerosi tentativi andati male, la coppia accoglie un figlio maschio e subito dopo due gemelli. Madre e moglie, Aline subisce comunque la pressione della stampa ed è costretta ad affrontare numerosi scandali internazionali che la vedono protagonista. A causa di una malattia terminale, Guy-Klaude Kamar muore, ma Aline dopo una passeggiata a Las Vegas deciderà di tornare a cantare accogliendo nuovi successi. Quella stessa notte si esibirà in una delle sue più importanti esperienze canore, nonostante il dolore per la recente perdita…











