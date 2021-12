All together now 2021, Finale/ Diretta e vincitore: Aurora Ramazzotti ospite

All together now 2021, anticipazioni ultima puntata e finalisti

Domenica 19 dicembre si svolgerà la finale di All together now 2021. Alla guida troveremo come sempre Michelle Hunziker che avrà come ospite la figlia Aurora Ramazzotti. In palio ci sono 100 mila euro, a cui si aggiungerà la possibilità di registrare una cover con R101, radio partner dello show. Uno dei finalisti di All together now 2021, poi, potrà ricevere un premio del valore di 15 mila euro dallo sponsor WindTre. Dei concorrenti di “All together now” che si sono presentati davanti ai giudici (J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga) e ai 100 personaggi del Muro sono rimasti solamente in sette: Samir Abass (22 anni di Como), Jalisse Bascià (25 anni di San Cesario, LE), Carola Campagna (24 anni di Carate Brianza, MB), Vincenzo Cantiello (21 anni di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni di La Spezia), Michelle Perera (36 anni di Roma) e Giacomo Voli (35 anni di Correggio, RE).

Si affronteranno in alcune manche e al termine di ciascuna ci sarà una eliminazione. Dopo di che in gara rimarranno soltanto tre cantanti che, sulle note di altrettanti grandi successi della musica italiana e internazionale, dovranno duettare con Rita, Anna e Francesco, mentre J-Ax introdurrà le esibizioni. Da questa sfida usciranno i due contendenti che si scontreranno un’ultima volta per la vittoria. Nel corso delle ultime puntate di “All together now” Michelle Perera e Giacomo Voli hanno dimostrato di essere i preferiti della giuria e del Muro.

All together now 2021, Vincenzo Cantiello vola in finale

Vincenzo Cantiello vola in finale di All together now 2021. Dopo il voto del muro dei cento giurati (tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo) e quello della giuria vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, il risultato è stato il seguente: Giacomo Voli ha ricevuto 99 punti mentre Vincenzo Cantiello 89 punti. Ad andare direttamente in finale è stato dunque Giacomo Voli. Per questo motivo al 21enne di Sant’Arpino – che nel corso della puntata ha ricevuto una ‘sorpresa’ da sua sorella, che lo ha incoraggiato con un video messaggio – è toccata la sfida a quattro contro Michelangelo Falcone, Gaetano Schettini e Samir Abass, durante la quale, con un’esibizione sulle Tuttavia, questo ciclo di nuove puntate di All together Now è destinato a non chiudere i battenti la prossima domenica 19 dicembre 2021. Questo perché per sabato 25 dicembre, la sera di Natale, Mediaset manda in onda su Canale 5 una speciale puntata per cui a partecipare sono i bambini.

