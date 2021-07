All Together Now, replica 2° puntata/ Concorrenti: eliminata Giorgia Rizza

All Together Now, anticipazioni della seconda puntata in replica

Sabato 17 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la replica della seconda puntata della terza edizione di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e interamente dedicato alla musica. La grande novità della terza edizione è rappresentata dalla giuria composta da J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Giuria che, al termine di ogni esibizione, può confermare o migliorare il punteggio ottenuto da ciascun concorrente. Sono dodici i protagonisti di All Together Now che, attraverso una serie di sfide, provano a convincere il muro composto da 100 esperie musicali e la giuria. Al termine della prima puntata, il concorrente che ha dovuto rinunciare alla gara e al sogno di portare a casa il montepremi di 50mila messo in palio dalla trasmissione è stato Luigi Frezza. La seconda puntata, in onda questa sera, è stata trasmessa per la prima volta l’11 novembre 2020, senza la presenza del pubblico in studio, e ha incollato davanti ai telespettatori 3.289.000 telespettatori.

I concorrenti e la gara della seconda puntata All Together Now

Protagonisti della replica della seconda puntata di All Together Now sono: il 38enne Antonio Marino, la 19enne Giorgia Rizza, il duo composto da Elena Frantini (39 anni di Varese) e da Massimiliano Corrà (39 anni da San Bonifacio, Verona), la 29enne Beatrice Baldaccini, il 33enne Kam “Eki” Cahayadi, la 21 enne Silvia Rita Iannone, il 25enne Alessio Selvaggio, la 18enne Claudia Ciccateri, il 52enne pugliese Savio Vurchio, il 25enne Domenico Iervolino e la 23enne Dalila Cavalera. Il primo concorrente ad esibirsi è Giorgia Rizza che si esibisce sulle note di Comunque andare di Alessandra Amoroso. Kam “Eki” Cahayadi regala una sua particolare versione di Heal The world di Michael Jackson. Shallow di Bradley Cooper e Lady Gaga è la canzone scelta dal duo Gli Amabili mentre Claudia Ciccateri regala una performance sulle note di Nessun dolore di Lucio Battisti.

Alessio Selvaggio canta Un amore così grande di Claudio Villa mentre Dalila Cavalera sceglie Meraviglioso amore mio di Arisa. Beatrice Baldaccini punta su Non è l’inferno, Antonio Marino sulla canzone I migliori anni della nostra vita di Renato Zero mentre Silvia Rita Iannone su Bebé di Ozuna feat. Anuel AA. Infine, Domenico Iervolino sceglie Mediterranea di Irama mentre Savio Vurchio canta Il Mare di Zucchero. Al termine di tutte le esibizioni, ad abbandonare la gara è Giorgia Rizza.

