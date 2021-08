All Together Now, replica finale/ Dalle lacrime di Dalila e Eki il vincitore

All Together Now 2020, i momenti salienti della finale

Questa sera su Canale 5 va in onda la finalissima di All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker che è tornato in replica in queste settimane su Canale 5. Chi ha seguito il programma lo scorso anno sa già come andrà a finire la puntata e chi il Muro e la giuria, composta da Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga premierà; intanto ricordiamo alcuni dei momenti salienti della serata.

Dopo un tributo musicale dell’intera giuria assieme a Michelle Hunziker, partirà la gara con la prima esibizione di Dalila Cavalera, che porta sul palco “Un senso” di Vasco Rossi. Seguirà Alessio Selvaggio sulle note di “Human”. Terzo ad esibirsi sarà Savio Vurchio che porta sul palco la canzone di Laura Pausini “Vivimi”. Segue Eki che si scatena sulle note di Michael Jackson, poi Silvia Rita Iannone con una canzone di Noemi, “L’amore si odia”. Domenico Iervolino canta un brano di Ultimo mentre Antonio Marino porta “E poi” di Giorgia. La prima manche decreta dunque il primo eliminato che risulta essere Silvia.

All Together Now 2020, le sfide finali prima del vincitore

La gara della finale di All Together Now 2020 va avanti quindi con sfide uno contro uno tra coloro che sono rimasti ancora in gara. Eki, che ha conquistato il punteggio più alto, ha il diritto di scegliere il suo sfidante e fa il nome di Domenico Iervolino, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria con un’altra canzone di Michael Jackson.

Si sfidano poi Alessio Selvaggio e Savio, ultima sfida invece tra Dalila Cavalera e Antonio Marino. Alla fine di ogni sfida a giocarsi la finalissima saranno Dalila, Savio ed Eki. Una serie di nuove performance, alle quali si alterneranno le incursioni della giuria, decreterà il vincitore di questa edizione, ovvero Eki!

