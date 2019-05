All Together Now, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: ospiti Gessica Notaro e Fabio Rovazzi

Giovedì 23 maggio, in prima serata su canale 5. Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax nell’inedito ruolo di presidente della giuria a cui è affidato il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti che si presentano davanti al muro di 100 giurati sperando di conquistare la loro fiducia e poter vincere il premio finale di 50mila euro, conduce la seconda puntata del nuovo game show musicale targato Mediaset dal titolo “All Together Now”. La prima puntata che è stata seguita da 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share (After Show di 6 minuti: 1.047.000 – 16%) ha convinto il pubblico che ha commentato con parole positive l’esordio del nuovo programma di canale 5 che regala tanta musica, ma anche divertimento.

All Together Now: gli ospiti della seconda puntata

La seconda puntata di All Together Now sarà ricca di ospiti tra i quali spiccano Gessica Notaro, Fabio Rovazzi, I Legnanesi e Gabriele Cirilli. I concorrenti si esibiranno davanti al muro formato da 100 giudici, tutti esperti musicali, cantanti e produttori che, durante la prima puntata, si sono anche emozionati come ha fatto Mietta che non ha trattenuto le lacrime davanti all’esibizione di una concorrente. Iva Zanicchi, invece, si è divertita e ha divertito i telespettatori che sperano di ridere anche nell’appuntamento odierno. Davanti al muro di A Together Now si presentano anche personaggi che il pubblico ha già visto in altri programmi. Nel corso della prima puntata, infatti, i telespettatori hanno riconosciuto Vanessa Catarinelli che è stata bocciata da J-Ax come successe anche a The Voice e Veronica Liberati che, invece, ha già partecipato a Ti lascio una canzone.

Michelle Hunziker: “All Together Now è una festa”

Michelle Hunziker è entusiasta di condurre un programma nuovo e dedicato alla musica come All Together Now. Ai microfoni di Tony e Ross a 105 Friends, la showgirl svizzera ha rivelato i segreti del successo della trasmissione del giovedì sera di canale 5: “All Together Now è una festa. Accendi la tv e ti viene voglia di cantare, ci sono ospiti molto moderni, come i Boomdabash, Rovazzi. Lo scopo è quello di far vincere a un concorrente 50.000 euro, il fatto che gli italiani abbiano molto talento lo sapevamo già. Quindi è un game show” – ha spiegato la Hunziler che, su J-Ax ha aggiunto – “Ho incontrato una persona che è un pozzo di idee, una persona per bene, un grande artista”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA