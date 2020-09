Allan all’Everton: ufficiale/ Calciomercato: il Napoli incassa 25 milioni

La notizia era nell’aria da diversi giorni, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: Allan è un nuovo calciatore dell’Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees hanno raggiunto l’accordo con il Napoli: affare da 25 milioni di euro più bonus, il brasiliano ha invece firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Gli azzurri salutano il centrocampista dopo cinque anni: 212 presenze e 11 reti con la casacca azzurra, prestazioni di livello che hanno fatto diventare un punto di riferimento per tutti i sostenitori partenopei.

«È un vero piacere firmare con l’Everton, sono felicissimo di essere qui: spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra», le prime parole di Allan come nuovo calciatore dell’Everton: «Questo è un club con una ricca storia in Premier League, ha grande ambizione e poi c’è mister Carlo Ancelotti, ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club ed il nome dell’allenatore mi hanno permesso di non pensarci due volte prima di venire».

Tantissimi i messaggi sui social network dedicati ad Allan, molti tifosi del Napoli hanno voluto rendere omaggio ad un guerriero che ha sempre dato tutto per la casacca azzurra. Queste le parole di Claudio Russo: «Allan, così come Callejon, farà parte – probabilmente per almeno 20-30-40 anni, fate voi – dell’immaginario collettivo di una intera tifoseria. Una squadra, il #Napoli di Sarri, della quale si reciterà la formazione a memoria per tanto tempo ancora».

✍️ | Morning, Blues! 👋 We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan — Everton (@Everton) September 5, 2020





