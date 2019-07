Allerta caldo, previsioni meteo e bollettino/ Bollino rosso Milano-Roma: 50° al Sud

Il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute mostra nella giornata di domani, venerdì 26 luglio, un se possibile peggioramento delle condizioni del caldo per le prossime ore: già la giornata di oggi ha visto un’impennata del meteo afoso in oltre 13 capoluoghi italiani ma da domani si aggiunge anche Milano alla già lunga lista di città sotto la morsa dell’Anticiclone africano. Stando alle indicazioni del Ministero – orientati sulle previsioni dei prossimi tre giorni – le città interessate dal “bollino rosso” (“Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”) saranno: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste. A livello di temperature in superficie, secondo le previsioni stilate da Epson per Tg Com24 si potranno vedere punte fino ai 50 gradi nel Sud e Centro Italia. Da sabato invece torna il “sereno” nelle condizioni del caldo, con l’arrivo dei temporali e di alcuni cicloni che inevitabilmente diminuiranno la presenza del sole sopratutto al Centro-Sud, con temperature in picchiata anche al Nord, in Lombardia e Piemonte (anche di 10 gradi in meno rispetto alla giornata di venerdì).

ALLERTA CALDO ANCHE IN EUROPA

Italia nel pieno del meteo “hot” ma non solo, anche l’Europa mostra i segni del luglio più caldo di sempre: raggiunti in questi giorni i 39-40 gradi in Germania, Francia e Belgio, oltre all’Italia. Oggi a Parigi si è arrivati a 41 gradi, rotto il “record” fissato nel 1947 per la giornata più calda di sempre in Francia: secondo quanto riportato dal programma Copernicus di Agenzia spaziale europea, in Italia lo scorso giugno le temperature erano prossime a 50 gradi presso alcune zone della Sicilia, del Gargano e sulla costa tirrenica. A luglio, invece, lo è quasi tutto il Paese, ad eccezione del Nord Italia che comunque vive giornate in media sui 35-40 gradi. Estremo caldo anche in Regno Unito, pure non abituata a cifre così folli sulla colonnina delle temperature: ieri la giornata più calda della storia quando a metà pomeriggio, il meteo locale segnalava un massimo di 38,1 gradi a Cambridge.

Feeling the #heat? ☀️☀️☀️ This animation of two images captured by @CopernicusEU #Sentinel3 compares today’s land surface temperature in parts of Europe and North Africa, with 26 June 2019 at the height of this year’s first #heatwave. Read more: https://t.co/pzZwvBYdba pic.twitter.com/8tsPfn8CJ9 — ESA (@esa) July 25, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA