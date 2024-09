Anche per oggi, venerdì 6 settembre 2024, è allerta meteo in numerose regioni d’Italia, a cominciare dalla Lombardia. La protezione civile ha diramato un’allerta di colore arancione, mentre è gialla per altre sei regioni, a cominciare dal Veneto (ieri rossa); quindi Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e poi al Sud con Campania e Puglia. In attesa degli aggiornamenti odierni, con il maltempo che dovrebbe comunque attenuarsi in serata per poi lasciare spazio al sole, quella di ieri è stata una giornata di passione per moltissimi italiani, a cominciare da quelli di Milano, dove l’allerta meteo ha confermato il “pessimismo”, con il fiume Sevese che è esondato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14:30, provocando degli allagamenti e causando non pochi disagi ai residenti sia della città quanto dell’hinterland.

La giornata è stata caratterizzata, fino alla notte appena passata, da violenti temporali con raffiche di vento che hanno fatto cadere anche alberi, come quello che nel quartiere Washington si è abbattuto su un’Alfa Romeo Giulietta ferma in un parcheggio, distruggendola. Fortunatamente non vi era nessuno all’interno dell’auto, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben peggiori.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER OGGI IN TUTTA LA LOMBARDIA E LE ALTRE REGIONI

Oltre i limiti massimi anche il Lambro, con le due comunità del parco che sono state evacuate in via precauzionale. La situazione, come detto sopra, è data in miglioramento, ma comunque permane l’allerta meteo con la possibilità di piogge soprattutto al mattino, che si estenderanno anche al nord est, e che dovrebbero esaurirsi definitivamente nel pomeriggio.

Nel resto del Paese non dovrebbero registrarsi particolari fenomeni avverse, e anche al Sud e nelle grandi isole splenderà il sole. Tornerà il caldo proprio nel meridione nonché su Sicilia e Sardegna, con il termometro che potrebbe superare ampiamente i 30 gradi, e in generale la colonnina di mercurio risalirà in tutto il Paese. Si pensi che ieri in Lombardia le temperature hanno di poco superato i 20 gradi mentre oggi potrebbero tornare sulle medie stagionali, quindi poco al di sopra dei 25 gradi.

DANNI IN PIEMONTE PER MALTEMPO: LA NUOVA ALLERTA METEO DI OGGI

Fa la conta dei danni anche il Piemonte, e in particolare la provincia di Torino, dove dalla giornata di ieri risulta disperso un 66enne. Si tratta di un agricoltore che è stato travolto dall’acqua mentre stava lavorando la terra sul suo trattore in quel di Feletto. Non si hanno ancora notizie e si spera di ricevere aggiornamenti positivi oggi, anche se più passano le ore e più le speranze di ritrovarlo in vita diminuiscono.

L’allerta meteo di ieri in Piemonte ha causato numerosi nubifragi per tutta la giornata, con conseguenti strade chiuse e blocco della viabilità. Disagi per allerta meteo anche in Liguria, soprattutto a Genova, dove il forte vento a costretto i vigili del fuoco a fare gli straordinari, infine si segnala un lento ritorno alla normalità negli aeroporti dopo i ritardi e le cancellazioni di ieri.