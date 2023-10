Allerta meteo arancione per maltempo in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna/ Previste piogge e temporali

Le previsioni meteo segnalano una giornata di maltempo in numerose regioni d’Italia, e per questo la Protezione Civile ha diramato un’allerta in particolare in Liguria, Emilia Romagna e Toscana, di colore arancio. Sarà invece gialla nelle rimanenti zone delle tre regioni nonché in Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Tutta colpa, come sottolinea RaiNews.it, di una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico che in queste ore sta portando piogge, temporali e forti venti al Centro e al Nord della nostra penisola, mentre al Sud le temperature si stanno mantenendo ancora una volta più alte rispetto alle medie del periodo. L’amministrazione comunale ha deciso di tenere le scuole e i parchi chiusi a Carrara, Livorno e La Spezia, zona di confine fra Toscana e Liguria, e proprio la prima regione è stata quella più colpita in queste ore, con inondazioni che si sono verificate in particolare a Follonica, località che si affaccia sul mar Tirreno, dove si è verificata una vera e propria bomba d’acqua.

Previsioni meteo, addio estate: il ciclone Medusa porta l'autunno/ Al Nord temperature giù di 10 gradi

Secondo i meteorologi nelle prossime ore dovrebbero cadere fra i 100 e i 150 millimetri di acque con punte fino a 50 millimetri all’ora. Proprio per questo è stata diramata un’allerta arancione nell’area nord-ovest della regione e nel Valdarno inferiore, mentre è gialla nel Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca.

“Settembre 2023 è stato il settembre più caldo di sempre”/ Copernico: “16,38 gradi di media”

ALLERTA METEO ARANCIONE PER MALTEMPO IN TOSCANA, LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA: ALLARME DELLA COLDIRETTI

Maltempo che poi venerdì si sposterà anche all’estremo nord, toccando il Trentino Alto Adige, con venti forti e precipitazioni diffuse e persistenti e piogge fra i 60 e i 90 millimetri, con punte in certe zone di 120 millimetri. Alla luce di questo clima decisamente impazzito e tenendo conto che nel giro di meno di una settimana le temperature sono crollate, la Coldiretti ha lanciato l’allarme, soprattutto in riferimento alle colture che ingannate dal caldo fuori stagione si sono prolungate, come ad esempio melanzane, peperoni, zucchine e centrioli, e sono in corso anche le raccolte dei pomodori da salsa, ma anche mais e riso. La speranza è che nei prossimi giorni la situazione meteo possa stabilizzarsi equiparandosi a quella del periodo.

LEGGI ANCHE:

Allerta gialla per maltempo in Lombardia, Lazio e Liguria/ Temporali al Centro-Nord, caldo al Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA