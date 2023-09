Previsioni meteo 13 settembre, allerta temporali in Lombardia e Piemonte/ Ancora sole al Sud

Le previsioni meteo previste per la giornata di oggi, 13 settembre 2023, segnalano l’arrivo di aria fresca dall’Atlantico e un periodo di instabilità che attenuerà il caldo degli ultimi giorni causato dall’anticiclone. L’estate 2023 va definitivamente in archivio? Probabilmente sì anche perchè dalla giornata di oggi è previsto un graduale abbassamento delle temperature che interesserà prima le regioni del nord, per poi scendere fino all’estremo sud. Per oggi previsti quindi dei temporali anche di forte intensità in particolare su Piemonte e Lombardia, ma che potrebbero lambire anche il nord est oltre ovviamente alle aree alpine. Ci sarà quindi un’attenuazione del caldo e una conseguenza riduzione delle temperature.

Nel resto dell’Italia invece, come specificato da Meteo.it, le condizioni saranno più stabili anche se con una maggiore nuvolosità rispetto agli scorsi giorni; le temperature saranno comunque ancora superiori a quelle medie del periodo per via di una permanenza della massa d’aria subtropicale nell’area mediterranea. Tempo ancora soleggiato al sud e in Sicilia, mentre al Centro nuvole soprattutto in Emilia Romagna e in Sardegna, regione quest’ultima dove potrebbero verificarsi anche delle debole piogge.

PREVISIONI METEO 13 SETTEMBRE: INSTABILITA’ PREVISTA ANCHE DOMANI

Al Nord, invece, tempo molto instabile e perturbato con possibili rovesci e temporali di forte intensità su Alpi, in Piemonte e Lombardia, e non è da escludere qualche rovescio anche in Liguria. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 14 settembre, il tempo instabile proseguirà ancora sulle regioni del nord, e in particolare in serata soprattutto sulla Pianura Padana e in Veneto.

Nuvoloso al centro nord, con possibili piogge in Toscana, Marche, Abruzzo e Molise. Temperature in calo quasi ovunque tranne in Sicilia e sul versante tirrenico del centro. I venti infine saranno deboli e in prevalenza meridionali. La sensazione quindi è che questa lunga e calda estate al centro sud sia ormai vicina agli sgoccioli: lo scopriremo con certezza nei prossimi giorni.

