Allerta meteo gialla Campania fino alle 18/ Possibilità di allagamenti e inondazioni

Allerta meteo di colore giallo per la giornata di oggi in Campania. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino, segnalando appunto criticità in Campania a partire dalle ore 18:00 di ieri, mercoledì 28 settembre, fino alla stessa ora di oggi, giovedì 29. Su tutta la regione, escluse le zone 4 a 7, leggasi quelle di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, è previsto maltempo e precisamente precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi. Stando a quanto comunicato ancora dal Centro funzionale della Protezione civile, viene evidenziato “un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli”.

Inoltre, la Protezione civile della Campania ha raccomandato ai sindaci “di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile”. Vista l’allerta meteo gialla in Campania, per tutta la giornata di oggi il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi cittadini, e in caso di forte pioggia l’amministrazione vieterà la circolazione presso i sottopassi del capoluogo.

ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA: LE RACCOMANDAZIONI DEL COMUNE DI NAPOLI

Inoltre, il Comune partenopeo ha invitato la popolazione locale a “Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica”.

I numeri da chiamare in caso di bisogno sono il 112, il 113 e il 115, da allertare anche nel caso in cui si dovessero segnalare delle criticità nei sottopassi stradali. Infine, “Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti)”. L’Italia è attraversata in questi giorni da un’ondata di maltempo che ha interessato in particolare le regioni del Centro sud.

