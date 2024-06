Allerta meteo gialla domani 23 giugno 2024/ Maltempo, allarme anche a Milano: quali sono le regioni a rischio

Il maltempo regala una piccola tregua al Nord Italia, ma l’attenzione resta alta, come dimostra l’allerta meteo diramato dalla Protezione civile per la giornata di domani, domenica 23 giugno: ad esempio, a causa della perturbazione che si sta muovendo verso il Mar Ligure, le condizioni del tempo peggioreranno in gran parte del Centro Nord e ci sarà un calo importante delle temperature, condizioni che caratterizzeranno poi le regioni del Centro Italia tra rovesci e temporali. Alla luce di tutto ciò, il Dipartimento della Protezione civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha pubblicato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, perché c’è il rischio che il maltempo possa destare delle criticità idrogeologiche e idrauliche meglio precisate nel bollettino caricato sul sito.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, sono previste piogge da sparse a diffuse, nello specifico rovesci e temporali, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano, maltempo che poi si estenderà domani in Emilia-Romagna e Toscana. La Protezione civile fa sapere nella sua allerta meteo per domani che il maltempo sarà caratterizzato da rovesci molto intensi, potrebbero inoltre verificarsi grandinate a livello locale, raffiche di vento forti e un’attività elettrica frequente. L’allerta meteo di domani è gialla e riguarda Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano, ma anche su alcune zone di Lombardia, Marche e Abruzzo.

ALLERTA METEO, IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il bollettino della Protezione civile fa una distinzione per criticità per quanto riguarda l’allerta meteo per domani: ad esempio, è gialla per per rischio idraulico nella Provincia Autonoma di Bolzano e per il Veneto. La criticità riguarda il rischio temporali nello specifico Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto. Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano.

ALLERTA METEO ANCHE A MILANO: SEVESO E LAMBRO MONITORATI

Per quanto riguarda la Lombardia, non ci si può illudere riguardo una tregua duratura, perché sono previsti nuovi rovesci, anche molto intensi. Secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia, domani le temperature massime scenderanno e l’instabilità sarà diffusa nella maggior parte della regione, ma soprattutto su Pianura e Appennino. Quindi, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali fino alle 6 di domani, mentre il Centro Operativo Comunale della Protezione civile monitorerà i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, stando a quanto assicurato dal Comune di Milano.

