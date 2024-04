Allerta meteo gialla in 5 regioni nel weekend 20-21 aprile/ Le previsioni per il 25? Ancora freddo

Prosegue l’allerta meteo in tutta Italia, con la nostra penisola che sta vivendo una fase di forte instabilità, causata da maltempo e un clima quasi invernale, giunta dopo un periodo mite con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi. La Protezione Civile, anche per la giornata di oggi, sabato 20 aprile 2024, ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, precisamente per cinque regioni, leggasi Abruzzo, Lombardia, Lazio, Puglia e Molise per rischio di temporali, con un’allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulla Puglia e sull’Abruzzo.

Come riferisce IlMeteo.it, il weekend sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili, con una serie di perturbazioni che porteranno piogge e temporali, ma anche vento forte al nord, e neve sulle montagne. Il tutto caratterizzato da un arrivo di aria fredda che comporterà un abbassamento delle temperature al di sotto delle medie stagionali.

ALLERTA METEO GIALLA IN 5 REGIONI NEL WEEKEND: FREDDO E MALTEMPO

Cosa succederà per il 25 aprile? Molti italiani faranno il ponte, fra chi “salterà” il lavoro il 23 e il 24, o il 26 e il 27, di conseguenza saranno diversi i nostri connazionali che potrebbero mettersi in viaggio, ma tale instabilità climatica potrebbe indurre molti ad aspettare il last minute, vedendo appunto come evolverà la situazione. IlMeteo.it sottolinea infatti uno scenario in movimento in vista del 25 aprile, con un clima che sarà sicuramente fresco, ma forse asciutto, quindi senza piogge.

Per quanto riguarda il meteo nel dettaglio, un nuovo impulso di aria fredda supererà le Alpi già dalle prime ore di oggi, sabato 20 aprile, con delle nubi in aumento sul nord est, ma anche le regioni centrali e rischio di piogge sparse. Instabilità nel pomeriggio su Prealpi venete, Emilia Romagna, ma anche Sud Italia e regioni del centro, con temporali e rovesci. Libero dalle nuvole invece il nord ovest così come le isole maggiori. Le temperature subiranno un lieve rialzo soprattutto al sud e in sicilia, mentre i venti al nord saranno in intensificazione, con il Foehn che soffierà sulle Alpi e anche in pianura, mentre in Liguria spazio alla tramontana, con la Bora sull’alto Adriatico e il Maestrale sulle isole.

ALLERTA METEO GIALLA IN 5 REGIONI NEL WEEKEND: LA TENDENZA PER IL 25 APRILE

Domani, domenica 21 aprile, il maltempo si farà sentire soprattutto sul medio Adriatico e in alcune delle regioni del sud, con precipitazioni probabili soprattutto ad inizio giornata. Ci sarà molto vento, soprattutto al nord, che farà riabbassare le temperature anche per via dell’arrivo di nuova aria fredda in discesa dalla Scandinavia.

Domenica sarà coinvolto soprattutto il nord ovest, e fenomeni che potrebbero perdurare anche lunedì, con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi fin dai 700 metri, quindi a quote molto basse. Infine, per quanto riguarda il 25 aprile, l’attuale tendenza suggerisce perturbazioni sul medio adriatico e al sud a inizio giornata, per poi sparire definitivamente nella seconda parte. In ogni caso IlMeteo.it sottolinea come il quadro sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma le temperature dovrebbero essere al di sotto delle medie.

