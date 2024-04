Allerta meteo gialla in 6 regioni: sull’Italia torna l’inverno/ Aria fredda e calo di 15 gradi

Allerta Meteo in Italia in sei regioni per l’ondata di maltempo inattesa che è giunta sulla nostra penisola. Di fatto è tornato l’inverno sul nostro territorio a conferma di un clima decisamente pazzo. Se fino a qualche giorno fa si poteva godere di un clima decisamente mite, con punte del termometro tipicamente estive, nel giro di 24 ore la situazione si è completamente capovolta con massime che sono scese anche di 15 gradi a causa dell’arrivo dell’aria fredda proveniente dalla Svezia. Il peggioramento scatterà definitivamente da oggi, mercoledì 17 aprile 2024, con una drastica inversione di tendenza rispetto all’ultimo weekend di sole e caldo come fa notare RaiNews.

Il nord ha iniziato ieri a registrare delle forti raffiche di vento, e oggi toccherà al centro e al sud, in particolare a Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise dove la Protezione Civile ha emanato un’allerta di colore giallo, oltre che su parte dell’Emilia Romagna. Anche domani la situazione continuerà a peggiorare per via dell’arrivo dei venti freddi che interesseranno in particolare le regioni del centro. A causa del calo delle temperature e del maltempo, tornerà la neve su Alpe e Appennini, anche a quote molto basse, persino attorno ai 1.000 metri, quindi uno scenario tipicamente invernale. Una situazione che rimarrà stabile anche in vista del prossimo weekend, soprattutto nelle regioni del Centro Sud.

ALLERTA METEO GIALLA IN 6 REGIONI: SULL’ITALIA TORNA L’INVERNO. GLI INTERVENTI A MILANO PER IL VENTO

Nel fine settimana, infatti, temperature ancora basse, soprattutto durante la notte. Nel frattempo sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in quel di Milano per via del sopracitato forte vento. Numerosi i rami caduti ma anche i cornicioni pericolanti segnalati, la cartellonistica divelta, tetti scoperchiati e tendoni volati via.

Cinisello Balsamo, riferisce RaiNews, un ragazzo è rimasto ferito in maniera grave dopo essere stato colpito da dei pannelli di legno che si sono staccati da una tettoia nello stabile dove abita, centrandolo in pieno volto: è stato ricoverato in codice rosso. Mentre a Sesto San Giovanni si è staccata una lamiera dalla facciata dell’ospedale Multimedica.

