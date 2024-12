ALLERTA METEO IN CALABRIA E SICILIA: LE ZONE ZOLPITE DAL MALTEMPO

Allerta meteo per due regioni oggi, domenica 1 dicembre 2024: si tratta di Sicilia e Calabria, dove si configura un rischio idraulico a causa del maltempo. La mappa della protezione civile non mostra particolari criticità, ma ci sono alcune zone, soprattutto a Sud, dove è prevista allerta meteo gialla. Ad esempio, ne è indicata una in alcune zone della Sicilia, ma si segnalano possibili temporali anche in Calabria, infatti c’è anche un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in alcuni settori di tutte e due le regioni meridionali.

Per quanto riguarda la Sicilia, il rischio idraulico, idrogeologico e per i temporali riguarda la zona nord orientale, il versante tirrenico e le isole Eolie, la zona centro-settentrionale, il versante tirrenico, quello ionico e la zona nord-orientale. In questo caso non vi sono altre zone coinvolte, mentre la Calabria è chiamata in causa per rischio temporali e idrogeologico sui versanti jonico centro-settentrionale, tirrenico meridionale, jonico settentrionale e meridionale.

ALLERTA METEO E LE PREVISIONI METEO: FREDDO AL SUD

A sorpresa il Sud Italia, colpito da un’ondata di freddo, si è ritrovato anche imbiancato in alcune zone a causa della neve. Le temperature sono calate bruscamente e non sono mancati i momenti di paura nelle ultime ore, come a Fisciano, a Salerno, dove nel campus universitario un pino di 15 metri è caduto per le raffiche di vento colpendo cinque persone, di cui una è in gravi condizioni. La neve è arrivata in Molise, anche a Campobasso, dove la colonnina di mercurio si è avvicinata allo zero, ma c’è stata anche una prima nevicata abbondante sull’Appennino marchigiano.

Ma anche a Bari è stato registrato un brusco calo delle temperature, così come in Abruzzo, dove addirittura sono stati sfiorati i meno 10 gradi in montagna. Il clima polare, dunque, non si registra solo in Calabria, dove è caduta la neve su Sila e Pollino, mentre nel resto della regione a dominare è la pioggia, ma sono previste nevicate anche su Serre e Aspromonte.