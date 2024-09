Anche la giornata di oggi, giovedì 26 settembre 2024, sarà una giornata di Allerta meteo gialla per maltempo in diverse regioni, precisamente su Valle D’Aosta, Lombardia e Veneto. L’Italia, come riferisce il Corriere della Sera, sarà di fatto divisa in due, con piogge intense in particolare nella zona del nord, mentre al sud sarà di nuovo estate, con le colonnine di mercurio che arriveranno a superare i 32 gradi. Tutta colpa e nel contempo merito, di una nuova perturbazione che sta interessando le regioni settentrionali, invitando quindi la protezione civile a diramare un’allerta meteo, mentre per il sud tornerà il caldo grazie ad una coda estiva favorita dall’anticiclone africano.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 settembre, così come si legge sul sito de IlMeteo.it. In mattinata sono previste delle piogge intense soprattutto al nord, in particolare sulle Alpi della Lombardia, ma occhio anche a quello che accadrà in Liguria, nella zona di Levante. Il maltempo proseguirà anche nel pomeriggio secondo gli esperti meteo, con fenomeni che si intensificheranno in particolare su tutte le Alpi nonché sulla Pianura Padana, soprattutto nella zona al di sopra del Po, quindi in particolare in Lombardia.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI SU TRE REGIONI: CALDO IN SICILIA E PUGLIA

Come detto sopra, invece, il centro sud sarà caratterizzato da una fase di beltempo, un’ondata anomala di caldo potremo definirla, visto che si raggiungeranno anche i 32 gradi in Sicilia, in particolare nelle province di Siracusa e Catania, ma non sarà da meno la Puglia, dove si registreranno 30 gradi, così come in Calabria e in Sardegna. Farà caldo al di sopra delle medie del periodo anche in altre regioni del centro, come ad esempio la Toscana, ma anche il Lazio, dove a Roma sono previsti oggi ben 27 gradi, quindi un clima tipicamente estivo.

Meglio quindi rimettere nell’armadio i cappotti e le felpe dopo le violenti piogge degli scorsi giorni, e rispolverare le magliette e i pantaloncini, visto che il caldo potrebbe durare ancora per diversi giorni secondo gli esperti meteo. Il maltempo proseguirà anche domani al nord in Italia, in particolare nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche in Liguria, di contro, al Sud aumenterà il caldo.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI SU TRE REGIONI: COME SARÀ IL METEO NEL WEEKEND?

Per domani, venerdì 27 settembre 2024, sono infatti previsti fino a 34 gradi in Sicilia, mentre a Roma si arriverà a 28. Un’Italia quindi perfettamente spaccata in due visto che a Milano e Venezia, ad esempio non si supereranno mai i 20-22 gradi centigradi causa l’ondata di maltempo che proseguirà, portando con se ancora pioggia, non soltanto in Lombardia ma anche in Toscana, Umbria e arrivando ad interessare l’Emilia Romagna.

Infine, per quanto riguarda le previsioni meteo, farà ancora molto caldo al sud, con dei rovesci invece che interesseranno ancora le regioni del centro nord. Attenzione perchè l’estate al Sud terminerà nel giro di pochi giorni visto che, secondo IlMeteo.it, fra domenica e lunedì aria più fresca proveniente dall’Europa settentrionale porterà ad un nuovo calo delle temperature sulle regioni meridionali, con diminuzioni anche di 10 gradi rispetto ai 30 di cui sopra.