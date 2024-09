Quella di oggi, 24 settembre 2024, sarà un’altra giornata di allerta meteo e di maltempo su gran parte della nostra penisola. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo principalmente per pioggia di colore giallo su nove regioni d’Italia, a conferma di quanto l’ennesima perturbazione di questo settembre, falcidiato dalle piogge, non si sia ancora conclusa.

Previsti temporali da nord e sud, a cominciare dall’Emilia Romagna, già devastata la scorsa settimana dalle inondazioni, quindi la Lombardia, poi il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, oltre al Lazio, la Basilicata, la Campania, la Calabria, arrivando fino alla Puglia. Il tempo, stando a quanto riferito da Fanpage, è dato in miglioramento ma in ogni caso perdureranno delle criticità ed è per questo che si è deciso di emanare un nuovo avviso di allerta meteo per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

ALLERTA METEO GIALLA, AL SUD TEMPERATURE IN RIALZO

Di conseguenza, per questo martedì 24 settembre, oltre ad attendersi nuove piogge, non sono da escludere esondazioni e allagamenti, anche se il rischio è senza dubbio più basso rispetto a quanto accaduto nelle scorse ore. In generale il meteo potrebbe regalarci delle piogge sulle regioni del nord est, nonché fra Liguria e Toscana, ma anche in Salento. Pioggia in diminuzione in serata, con fenomeni isolati su Lombardia, Toscana e Liguria prevalentemente.

Temperature comunque in rialzo, e nelle regioni del sud, quelle ovviamente non interessate dalla coda della perturbazione, si arriverà a sfiorare i 30 gradi, per l’arrivo della cosiddetta “ottobrata”, una sorta di estate appunto di ottobre: per gli esperti dovrebbe durare diversi giorni, di conseguenza andrà ad interessare anche il prossimo mese.

ALLERTA METEO GIALLA, A CASTAGNETO CADUTI 215 MM DI PIOGGIA IN POCHE ORE

Il maltempo e l’allerta meteo si sono fatti sentire ieri soprattutto in Toscana, con violenti piogge che hanno interessato in particolare la zona di Livorno. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco, e sono state diverse le persone che sono state costrette all’evacuazione per via degli allagamenti. Fra i punti nevralgici Castagneto Carducci, dove sono caduti in poche ore ben 21,5 centimetri di acqua, praticamente più della media di un mese intero, così come fatto sapere da Eugenio Giani, presidente della regione Toscana. Caduti inoltre 5.500 fulmini in 6 ore, e i fiumi della zona si sono tutti ingrossati ed hanno superato il livello di guardia.

A Castagneto era dal 1928 che non si registravano queste precipitazioni, e ciò rende l’idea di quanto sia accaduto in queste ore nel livornese. A San Vincenzo, altra località particolarmente colpita dalle piogge, il sindaco ha chiesto ai suoi cittadini di non uscire di casa a causa dei più di 200 millimetri di acqua riversatisi a terra nel giro di breve tempo. Fortunatamente, come detto sopra, la situazione è data in miglioramento ma restano ore di passione quelle vissute in questo periodo da numerose regioni italiane: uno scenario che si ripete ormai ciclicamente con l’arrivo dell’autunno e non solo.