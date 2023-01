Allerta meteo neve Nord-Est, Centro, Sud, Appennini/ Previsioni: fiocchi in pianura

È allerta meteo neve su gran parte d’Italia. In queste ore, lo Stivale si trova nella morsa del gelo artico, provocato da un vortice freddo in azione sul Mediterraneo che porterà la “dama bianca” a palesarsi a quote collinari o, addirittura, pianeggianti. I fenomeni sono prevalentemente previsti al nord-est e sull’Emilia-Romagna per la giornata odierna, mentre domani saranno colpiti dalle nevicate soprattutto gli Appennini e il centro-sud. Le temperature saranno al di sotto delle medie stagionali e il maltempo proseguirà anche lungo tutto il fine settimana.

Ma quali sono le previsioni per oggi, con l’allerta meteo neve? Secondo “Agi”, al Nord “tempo instabile durante la giornata, con precipitazioni anche a carattere di rovescio soprattutto su nord-est ed Emilia Romagna. Neve fino in pianura sull’Emilia e localmente mista a pioggia sulla pianura veneta. Generalmente più asciutto al nord-ovest”. Al Centro nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio, soprattutto sui settori tirrenici. Neve in calo fino a 400-600 metri tra Toscana e Umbria. Al Sud e sulle Isole, piogge sparse, con locali fenomeni in arrivo anche sulla Puglia meridionale.

ALLERTA METEO NEVE: FIOCCHI ANCHE IN SARDEGNA!

Passando alle previsioni per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio 2023, l’allerta meteo neve caratterizzerà quasi in toto il Belpaese. Agi scrive: “Al Nord, al mattino deboli fenomeni in Emilia-Romagna con neve a bassa quota, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio isolati fenomeni tra Romagna e Alpi orientali, con neve fin verso i 200 metri. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con neve anche in pianura sugli stessi settori”. Al Centro, precipitazioni pomeridiane sparse su regioni adriatiche e basso Lazio, con neve fino a quote collinari. In serata ancora instabilità con piogge sparse e neve fin verso i 200-400 metri, più asciutto su Toscana e alto Lazio.

Al Sud e sulle Isole, “al mattino piogge sulle isole maggiori, con neve oltre i 400 metri in Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio, generale peggioramento con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 600-1000 metri. In serata, maltempo sulle regioni peninsulari con quota neve in lieve cali. Fenomeni più sporadici sulle isole maggiori”.











