Quella di oggi, sabato 11 gennaio 2025, sarà una nuova giornata di allerta meteo. A segnalarlo è stata come sempre la Protezione Civile che per le prossime ore ha diffuso un “alert” per sette regioni, tutte del centro sud, causa una possibilità di temporali ma anche di neve. Tutta colpa di una perturbazione che da giorni si sta avvicinando alla nostra penisola e che proprio nella giornata di oggi farà sentire ancora di più i suoi effetti, spaccando l’Italia in due giganteschi tronconi. La prima cosa da sapere è che l’allerta meteo sarà di colore giallo, di conseguenza tutte le scuole saranno regolarmente aperte oggi per quegli studenti che frequentano anche il sabato.

Previsioni meteo: dal fine settimana torna la neve/ Da Nord a Sud temperature in forte calo (8 gennaio 2025)

Secondariamente, l’evento riguarderà le sette regioni Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Lazio e Puglia. In queste zone dello stivale potrebbe verificarsi una giornata di maltempo con possibilità di temporali e precipitazioni, di conseguenza bisognerà armarsi di ombrello e di pazienza se si vorrà mettere il naso fuori casa, o eventualmente posticipare la propria gita fuori porta causa appunto le condizioni meteo non proprio piacevoli.

Allerta neve, in arrivo sull'Italia aria gelida dall'Artico/ Nevicate al centro sud, nord sotto zero

ALLERTA METEO OGGI, TUTTI I DETTAGLI DELLE CRITICITA’

Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo diramata dalla protezione civile per oggi, sabato 11 gennaio 2025, a cominciare dall’allerta per rischio idraulico, prevista solo in Calabria lungo i versanti tirrenici del centro e del settentrione. L’allerta per temporali viene invece segnalata in Abruzzo, quindi Calabria, Basilicata e infine Molise.

L’ultima allerta meteo riguarda il rischio idrogeologico ed è quella più corposa visto che coinvolge Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. Alla luce di queste condizioni meteo avverse per alcune zone dell’Italia, andiamo a vedere quali saranno le previsioni meteo per oggi, sabato 11 gennaio 2025, nonché per la giornata di domani, domenica 12 gennaio 2025. Partiamo dalle prossime ore dove, come intuibile, sarà una giornata di maltempo al centro e al sud, con possibilità di precipitazioni diffuse e anche a carattere temporalesco.

Previsioni meteo Capodanno 2025/ Bollettino neve e pioggia: cosa aspettarsi tra oggi e domani

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Sugli Appennini invece nevicherà e soprattutto per gli esperti meteo sarà una giornata di temperature rigide, ma non soltanto al centro e al meridione. La colonnina di mercurio è infatti scesa anche al nord, portando le minime sotto zero, tutta colpa dei venti freddi che sono stati annunciati da giorni dall’Artico, e che sono appunto giunti sull’Italia.

Ma se al settentrione il tempo sarà relativamente asciutto, senza particolari fenomeni segnalati, diversa sarà la situazione al sud e al centro, dove l’aria fredda incontrerà le temperature miti del mare, dando quindi vita a pioggia e temporali che ovviamente rovineranno il weekend, coinvolgendo anche la Sardegna, regione che non è stata interessata dall’allerta meteo gialla odierna. Domenica 12 gennaio la situazione cambierà relativamente poco, con piogge ma anche vento e neve fino in collina, con una quota in ribasso, mentre al nord e al centro ci sarà il sole ma farà molto freddo, soprattutto al settentrione.