E’ allerta neve sull’Italia per via di un’ondata di freddo e gelo che sta arrivando sulla nostra penisola e che interesserà lo stivale in particolare dalla giornata di domani, giovedì 9 gennaio 2025. Si tratta della prima importante perturbazione che è in arrivo sull’Italia e che porterà un evidente calo delle temperature e soprattutto farà cadere la penisola decisamente in un clima invernale. Tutta colpa di una massa di aria fredda che giungerà dall’artico nei prossimi giorni, e che porterà appunto anche la neve, non solamente sulle montagne a quote relativamente basse ma anche su varie città italiane, così come riferito dal portale Meteo.it.

L’intensificazione della perturbazione e la possibile allerta neve è prevista precisamente dal 10 gennaio, dopo un primo sprazzo di cambiamenti già dalla giornata di domani, Secondo gli esperti meteorologici sarà un evento destinato a “stravolgere il clima” lungo tutta la nostra penisola, da nord a sud.

ALLERTA NEVE, COSA PREVEDE IL METEO

Sarà infatti accompagnata da delle piogge anche intense, prima al nord, e poi via via lungo tutto lo stivale, arrivando fino al sud, e nel contempo, porterà appunto una massa di aria fredda, che porterà a sua volta delle vere e proprie tempeste invernali. Successivamente, a partire da sabato 11 e domenica 12 gennaio, ci sarà un nuovo peggioramento, per l’arrivo di altra aria gelida proveniente sempre dal Polo Nord, con i famosi “Giorni della Merla”, quelli tipicamente più freddi dell’anno, che per il 2025 sembrerebbero quindi essere decisamente in anticipo.

Dicevamo che l’evento principale di questa nuova perturbazione potrebbe riguardare l’allerta neve, che non cadrà solamente sulle principali catene montuose italiane, leggasi Alpi e Appennini, ma anche sulle città fino a quote collinari. Nevicherà in Pianura Padana e a Milano? Forse no, ma la “bianca” potrebbe vedersi sulle città del versante adriatico e l’appennino meridionale a quote basse.

ALLERTA NEVE, NEVICHERÀ IN LOMBARDIA?

In Lombardia, comunque, le temperature dovrebbero scendere sotto lo zero termico, ma bisognerà capire se questa colonnina di mercurio da brividi sarà accompagnata appunto anche da delle nevicate. Sono anni che nel capoluogo lombardo non nevica in maniera importante (e molti sono contenti ovviamente) ma chissà che il 2025 non possa regalare nuovamente la neve ai milanesi.

L’allerta neve per il momento resta soprattutto in Abruzzo, a cominciare dalla provincia de L’Acquila, con accumuli di circa 20 centimetri, ma anche a Campobasso, in Molise, quindi a Potenza, sempre in Basilicata, trasformando i paesaggi in dei veri e propri paesi. Anche in questo caso sono previsti accumuli fino a 20 centimetri, e occhio anche a Melfi, nota località dove ha sede uno dei più importanti stabilimenti di Stellantis, ma anche a Rionero, Pignola e Avigliano, sempre in Basilicata. Infine possibile nevicate anche in Campania, precisamente a Bevenento e ad Avellino. Situazione comunque in divenire e per avere un quadro più certo bisognerà aspettare i prossimi giorni.