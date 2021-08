Allerta meteo/ Onda di caldo inarrestabile, bollino rosso in 14 città

L’allerta meteo in Italia non sembra intenzionata ad arrestarsi. Ieri, a Floridia, in provincia di Siracusa, si è registrato il record europeo: ben 48,8 °C. La corsa dell’anticiclone africano denominato “Lucifero”, tuttavia, non è ancora giunta al traguardo. Il weekend di Ferragosto, in molte zone del Paese, sarà per questa ragione rovente.

A partire dalle prossime ore l’onda di caldo travolgerà numerose città italiane. In particolare, quattordici saranno da bollino rosso. Sono previsti 37-38 °C a Roma, Firenze, Bologna, Frosinone, Arezzo e Ferrara. Fino a 36° C a Mantova, Padova, Pavia, Alessandria, Macerata. Temperature ancora più alte, invece, nelle città del Sud e delle isole come Bari, Palermo e Cagliari. L’afa darà di certo il suo contributo nel creare disagi. L’umidità, invece, aumenterà nelle ore successive al tramonto, trovando il suo picco nella notte. Soltanto alcune zone del Nord – ai confini dell’Alto Adige e sulle Dolomiti bellunesi – da domani, venerdì 13 agosto, saranno risparmiate dal clima tropicale, con rari temporali a rinfrescare l’aria. Il resto del Paese continuerà ad essere baciato dal sole almeno fino a domenica.

Allerta meteo: le indicazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, in caso di allerta meteo da bollino rosso, raccomanda di prestare attenzione ai possibili effetti negativi dell’onda di calore anche a tutte le persone sane e attive, non solo a coloro che appartengono ai sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Le indicazioni sono di non esporsi al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00) o eventualmente di utilizzare cappelli, occhiali da sole e protezioni solari; evitare viaggi lunghi in auto; evitare l’attività fisica intensa; trascorrere le ore in un luogo climatizzato e bagnarsi spesso con acqua fresca; bere molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè nonché evitando l’assunzione di bevande alcoliche; seguire un’alimentazione leggera; indossare abiti leggeri e chiari in fibre naturali.

