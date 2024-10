DIRETTA VIDEO MALTEMPO: ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA-ROMAGNA

Un altro alluvione Emilia-Romagna, di nuovo in ginocchio a causa del maltempo. Stavolta è stata colpita anche l’area metropolitana di Bologna, non solo Ravenna, Modena e Reggio Emilia. Dopo l’allerta rossa di ieri, oggi si trasforma in arancione, ma la situazione resta complicata tra fiumi esondati e frane. La situazione più critica allo stato attuale è quella che si registra appunto nella provincia di Bologna, dove due ragazzi erano dispersi a Botteghino di Zocca, nella frazione di Pianoro: viaggiavano a bordo di un’auto che è stata travolta da un’onda di piena del torrente Zena.

Un ragazzo di 20 anni è morto, mentre il fratello che era con lui è riuscito a salvarsi. L’emergenza era scattata dopo l’esondazione del Ravone: sono stati registrati allagamenti e black out in molteplici zone, diverse strade ricoperte da acqua e fango sono state chiuse. Ci sono state anche delle evacuazioni. Negli ultimi minuti è stata registrata una frana ad Anzola, per la quale è stata chiusa al traffico la strada statale 9.

ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA: BOLOGNA IN GINOCCHIO

Per Irene Priolo, che è la presidente ad interim della Regione Emilia-Romagna, l’emergenza maltempo si sta rivelando peggiore rispetto a quella che si è verificata nel maggio dell’anno scorso. Ha parlato di “diverse criticità” nella zona metropolitana di Bologna, ammettendo che erano stati messi a disposizione “modelli diversi di evoluzione della perturbazione rispetto a quella effettiva“. Le criticità principali sono state registrate a Bologna, poi son esondati quasi tutti gli affluenti ai lati del Reno e quasi tutti i corsi d’acqua hanno superato la soglia 3.

Nelle prime ore di oggi il maltempo ha investito anche la zona di Reggio Emilia, dove il torrente Crostoso, che è un affluente del Po, è tracimato all’altezza di Cadelbosco di Sopra, quindi è stata emessa un’ordinanza di evacuazione per i cittadini in virtù di un rischio imminente. Stessa decisione è stata presa a Gualtieri, dove è tracimato il Canalazzo. Per quanto riguarda la circolazione dei treni, ne sono stati cancellati diversi, al momento è regolare quella della rete ad Alta velocità.

DIRETTA VIDEO EMERGENZA MALTEMPO