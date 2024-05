Allerta meteo rossa in Veneto oggi, sabato 18 maggio 2024/ Le previsioni per il fine settimana

Veneto rinnova l’allerta meteo rossa per oggi 18 maggio 2024: le aree interessate

Non si è ancora placata dopo quasi quattro giorni la violenta ondata che sta coinvolgendo vaste aree delle regioni settentrionali e – in particolare – il Veneto e la Lombardia: nel primo caso la Protezione Civile nel corso del pomeriggio di ieri ha emanato l’allerta meteo rossa anche per la giornata di oggi, sabato 18 maggio 2024, che interesserà solamente alcune aree regionali. Migliora, invece, la situazione lombarda, che dopo i violenti rovesci tra martedì e mercoledì, già da ieri ha visto alcune schiarite e i primi timidi raggi di sole, optando per una limitata allerta meteo che di lieve entità (ovvero gialla, mentre quella rossa del Veneto è l’intensità massima) soprattutto nella cintura meridionale della regione.

Soffermandoci un attimo sul Veneto, oggi si temono elevati rischi idraulici nelle aree del Basso Brenta-Bacchiglione, di Fratta Gorzone, del Basso Piave, di Sile e del bacino scolante in laguna; mentre nelle prime due aree che vi abbiamo indicato persisterà anche un’allerta meteo arancione per le moderate criticità di rischio idrogeologico. In tutto il resto del Veneto, ferma restando l’allerta meteo rossa per le aree sopracitate, rimarrà attiva anche un’allerta gialla, in parte estesa anche alla Lombardia, all’Emilia e al Friuli.

Le previsioni del meteo per oggi, sabato 18 maggio 2024: ancora lievi rovesci nell’arco alpino

Come sempre stiamo facendo in questi giorni, ci teniamo a precisare che data l’instabilità dei fenomeni meteo l’allerta rossa emanata fino a questo momento – e che dovrebbe durare in Veneto almeno fino alle 14 di oggi sabato 18 maggio 2024 – potrebbe essere ulteriormente aggiornata, tra possibili revoche o estensioni ad altre aree che nelle prossime ore saranno sottoposte a forti criticità; quindi il consiglio è quello di consultare periodicamente la mappa interattiva con il bollettino della Protezione civile.

Nel momento in cui scriviamo – comunque – per la giornata di oggi le previsioni meteo parlano di una mattinata soleggiata su Alpi, Prealpi e Piemonte, con alcuni rovesci a partire dal pomeriggio e che entro sera dovrebbero risolversi. Toscana, Umbria e Marche, invece, saranno interessate da alcuni rovesci specialmente in serata, mentre nel Sud della penisola continuerà il caldo e soleggiato clima che ha già caratterizzato l’ultima settimana.











