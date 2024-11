A Roma un nuovo tributo artistico celebra una delle icone più amate d’Italia. Sabato 23 novembre ore 18.30 presso il TH Roma Carpegna Palace, si terrà il cocktail di presentazione dell’opera “Raffaella Illuminata”, creata dall’artista argentino Alejandro Marmo.

L’opera, realizzata in ferro e dotata di un’aura luminosa, rappresenta l’inconfondibile figura di Raffaella Carrà, simbolo dell’arte, della cultura e dello stile italiano nel mondo. Alejandro Marmo descrive così la sua creazione: “Raffaella Illuminata è l’emozione dell’Italia che ha viaggiato con la luce di un’anima unica per lasciare al mondo un’icona italiana.”

Alejandro Marmo, nato a Buenos Aires, è un artista di fama internazionale noto per trasformare materiali di scarto in opere d’arte ricche di significato, ponendo l’arte al servizio dell’inclusione e del dialogo sociale. Le sue creazioni si ispirano all’identità culturale e alle storie dei luoghi in cui sono installate, trasformandole in ponti tra memoria e innovazione. In Italia, Marmo ha già lasciato un segno con le sue opere, tra cui spiccano le sculture “Gli Angeli della periferia”, installate nei Giardini Vaticani, “L’Abbraccio” al terminal T3 dell’aeroporto di Fiumicino, e altre creazioni visibili a Roma e Milano che celebrano il dialogo tra culture e fedi.

Con “Raffaella Illuminata”, Marmo rende omaggio a una figura che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo italiano e internazionale. L’opera sarà esposta a Roma al TH Roma – Carpegna Palace Hotel, rappresentando un nuovo simbolo di connessione tra l’arte contemporanea e l’identità culturale italiana. L’evento offrirà l’occasione di ammirare l’opera in anteprima, in compagnia di ospiti provenienti dal mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo.