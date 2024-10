Proprio nella giornata di oggi – venerdì 18 ottobre 2024 – la catena alberghiera italiana TH Resorts è stata insignita con l’importante riconoscimento di ‘Catena alberghiera italiana in più rapida crescita’ assegnato durante l’Italian Hospitality Investment Conference (nota anche con la sola sigla ITHIC) che si è svolta in quel di Roma nelle ultime 48 ore e che ha visto – per la primissima volta nella sua lunga storia – assegnare gli ‘Hotel Chains Awards by Thrends‘: presenti nella splendida cornice romana di Villa Pamphili oltre mille curiosi, albergatori e addetti ai lavori, che – oltre ad aver assistito alla premiazione di TH Resorts – hanno preso parte ai 128 panel tenuti da altrettanti esperti mondiali.

Partendo dagli Awards assegnati dalla rinomata agenzia statistica dell’ospitalità alberghiera Thrends, vale la pena ricordare che si tratta di riconoscimenti assegnati sulla base dell’analisi dell’espansione delle oltre 270 catene alberghiere (sia italiane, che internazionali) presenti nei database dell’agenzia: il riconoscimento assegnato a TH Resorts – insomma – è basato su misurazioni statistiche e dati oggettivi che non ha richiesto neppure il supporto di giurie o la necessità di presentare candidature di alcun tipo.

TH Resorts: “Orgogliosi e soddisfatti del riconoscimento di catena alberghiera in più rapida crescita”

Per TH Resorts si tratta di un’importantissima testimonianza del notevole percorso di crescita fatto dalla catena alberghiera nell’arco dell’ultimo decennio di attività riuscendo a ritagliarsi un posto di rilievo tra i top player del settore: solamente la scorsa settimana – peraltro – si è tenuta la nomina di Alberto Peroglio in qualità di nuovo Amministratore Delegato; mentre in quel di Roma a ritirare il premio c’era il Direttore generale Giorgio Palmucci.

Si dice – ovviamente – “estremamente orgoglioso” e pieno di “soddisfazione” per la premiazione ricevuta oggi il presidente TH Resorts Graziano Debellini che lo ritiene il “frutto di anni di lavoro, visione e innovazione” oltre che “la conferma del nostro impegno nel portare avanti un modello industriale di ospitalità” basato innanzitutto sul binomio “qualità e sostenibilità“; per poi ringraziare “i nostri collaboratori [e] i partner che supportano la nostra crescita“.