Grande crisi ad Amici 2024 per Gabriele Baio, il ballerino che appena entrato nella scuola di Maria De Filippi ha avuto un inizio molto difficile. Non è passata neanche una settimana eppure, il giovane sembra aver già deciso che questo non è il suo posto. Forse complice è stato l’inizio burrascoso con Alessandra Celentano che ha accolto Gabriele con un compito difficile, una coreografia che non si aspettava di fare e che gli ha fatto pensare di essere stato preso di mira dall’insegnante.

Non è finita qui, di seguito Gabriele si è fatto male ad un piede e ha rinunciato alle lezioni di danza con l’insegnante Deborah Lettieri, la quale si è molto arrabbiata per via della decisione di non presentarsi. La coach gli ha detto che se vuole restare deve essere pronto a dimostrarle ogni giorno di meritarsi la maglietta, ma da quel giorno Gabriele Baio di Amici 2024 è caduto in crisi pensando addirittura di dover mollare il programma, confidandosi con i colleghi sulla sua presunta decisione.

Gabriele Baio di Amici 2024 è scoppiato in lacrime dopo che si è sentito perso nella scuola di Maria De Filippi, con un inizio alquanto burrascoso e pieno di novità che non ha saputo gestire. Il ragazzo ha chiesto un confronto con l’insegnante Deborah Lettieri, la quale lo ha abbracciato e lo ha tranquillizzato, dicendogli che se lei lo ha scelto vuol dire che lui ha talento. Per farlo sentire più tranquillo, la coach gli ha permesso di telefonare alla sua famiglia e di raccontare loro il modo in cui si sente, senza fingere che vada tutto bene.

Dopo la telefonata, Gabriele Baio si è mostrato quasi deciso ad andarsene, convinto che questo non sia il percorso che faccia per lui. Il ballerino ha raccontato di aver parlato coi genitori, ma ancora non si sa cosa sia fuoriuscito dalla telefonata. Gabriele lascia Amici 2024? Ancora non è detta l’ultima parola, ma l’ultima clip mostra il giovane che prende le valigie e si appresta ad uscire dall’accademia. Come andrà a finire? Riusciranno i compagni a convincerlo a resistere e rimanere ancora una settimana?