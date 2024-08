Purtroppo, la conferma è arrivata: Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati. I fan della coppia si erano accorti di tutto, dato che entrambi avevano cambiato le loro immagini del profilo e lui si era mostrato a Milano senza la fede al dito. Seguiti da migliaia di follower, il calciatore e l’influencer veneta hanno deciso di comunicare pubblicamente la fine della loro relazione, dopo un matrimonio nel 2017 e quattro splendidi bambini. Intanto, i fan si chiedono perché si sono lasciati Alvaro Morata e Alice Campello? Scopriamolo subito.

Figli Alvaro Morata e Alice Campello: chi sono Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella/ Foto famiglia felice

Gli indizi erano già chiari: Alice aveva tolto il doppio cognome “Morata” nella bio di Instagram, e aveva anche fatto sparire tutti i post fissati in alto in cui celebrava con scatti spettacolari il meraviglioso amore con Morata. Non solo, lo stesso ha fatto anche lui! Alvaro Morata ha tolto le immagini con lei, ha cambiato la biografia di Instagram ed è volato a Milano per allenarsi senza la consueta fede al dito. I fan sono già sconvolti, perché Alice Campello e Alvaro Morata erano una di quelle coppie “di ferro” che nessuno pensava si sarebbero mai separate. E invece, dopo i rumors anche il calciatore del Milan ha voluto confermare quanto sta succedendo, raccontando che lui e Alice hanno deciso di lasciarsi.

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati?/ Gli indizi social e la risposta di lei

Perché si sono lasciati Alvaro Morata e Alice Campello: le parole di lei: “Non osate parlare di tradimento”

“Una relazione meravigliosa”, l’ha definita Alvaro Morata, scrivendo nelle storie di aver vissuto anni meravigliosi e che i loro quattro figli sono la cosa migliore che abbiano mai fatto. Entrambi hanno parlato della vicenda come di una decisione molto dolorosa, scrivendo ai fan di portare rispetto in questo periodo molto difficile. Ma perché si sono lasciati Alvaro Morata e Alice Campello? Il motivo lo svela proprio lui, spiegando che purtroppo, le troppe incomprensioni hanno consumato a poco a poco la relazione. “Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”, spiega la stella del Milan, ribadendo che quello che hanno vissuto insieme è stato incredibile.

Alvaro Morata e il gesto per la moglie Alice Campello/ Dopo la vittoria della Spagna, corre in tribuna e...

Perché si sono lasciati Alvaro Morata e Alice Campello? Corrono poi le voci di un presunto tradimento, ma anche queste sono state smentite: “Non ci sono state terze persone”, spiegano Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer ha scritto di aver avuto a fianco in questi anni una persona che si è sempre presa cura di lei, che l’ha sempre rispettata e che non merita accuse infondate di tradimento. E infine, forse per placare la delusione dei fan, ha spiegato che tutto quello che si è visto sui social è sempre stato vero, senza alcuna finzione.