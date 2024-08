È degli ultimi giorni la sconvolgente notizia della separazione di Alice Campello e Alvaro Morata. Entrambi hanno dichiarato sui loro profili social la fine della relazione, con un matrimonio che dura dal 2017. I motivi dell’allontanamento, secondo le parole dell’influencer veneta sono stati i continui litigi che a poco a poco hanno deteriorato il rapporto. Dopo la notizia, però, si è scatenato il caos tra i fan, specialmente dopo un rumor scatenato dal giornale spagnolo ESdiario, il quale prometteva la pubblicazione di foto esplicite riguardanti il calciatore e la sua presunta amante.

Ebbene sì, l’indiscrezione sul “tradimento” di Alvaro Morata nei confronti di Alice Campello è corsa velocissima, con i fan shockati dalla notizia che lui avrebbe tradito la moglie da più di un anno con un’altra donna. A quel punto, però la Campello è insorta, spiegando ai follower che nella loro separazione non c’entrano terze persone e che soprattutto, la loro è stata una “relazione meravigliosa e rispettosa”, in cui si sono amati e aiutati tantissimo. Dopotutto, hanno avuto quattro figli insieme, e fino a poco fa pubblicavano selfie di coppia in cui sembrava procedere per il meglio. Eppure, da un giorno all’altro lo scoppio: “Questa è una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”.

A rompere il silenzio è stato anche Alvaro Morata, che dopo essere stato bollato come fedifrago non ha più potuto sopportare le ingiurie. Così, è sbottato sui social contro la testata spagnola, dicendo che è una notizia falsa e pretendendo da loro scuse pubbliche, pena azioni legali. In effetti, il periodico ESdario ha ammesso tutto dopo aver promesso le famose foto insieme all’amante entro mercoledì prossimo. E quindi, la smentita, con un comunicato che ha negato l’esistenza di tali immagini. Ciononostante, però, il pettegolezzo continua a correre incessante, tanto che di nuovo Alice Campello ha dovuto farsi sentire, svelando dettagli molto intimi della vita di Alvaro Morata.

L’influencer ha dichiarato di nuovo che non c’è stata alcuna mancanza di rispetto e che l’allontanamento è stato causato anche dalle “forti depressioni” del calciatore, insieme a tensioni forti date dai giornali. Oltretutto, la Campello ha tenuto a ribadire che “tutto l’amore che avete visto è vero e esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza”, cosa che ha immediatamente acceso i fan. “L’abbiamo detto prima del dovuto, stupidamente e con molta immaturità” continua l’erede della Campello Motors, lasciando aperto uno spiraglio grandissimo sulla fine di questo allontanamento inaspettato.