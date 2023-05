Alvin bacchetta Ilary Blasi “allora fai tutto te”/ Siparietto all’Isola dei Famosi!

Isola dei Famosi 2023, Alvin bacchetta Ilary Blasi “Allora fai tutto te!“

Ilary Blasi e Alvin sono soliti punzecchiarsi e regalare momenti divertenti all’Isola dei Famosi 2023, e lo hanno dimostrato anche nella puntata di questa sera. Tutto è nato prima di un momento chiave della diretta, quello in cui le Chicas sono venute a conoscenze di chi, fra loro, andrà dritta in nomination (avendo perso la prima sfida con gli Hombres). “Davanti alle Chicas si trova il forziere con la maledizione del nostro Capitano“, spiega Alvin, che viene però interrotto dalla conduttrice in studio, che spiega come verranno scelte le due naufraghe destinate al televoto.

“Ci sono dei cocchi, ci sono due cocchi che all’interno sono neri. Chi di voi pescherà questi due cocchi, andrà direttamente al televoto“, commenta la Blasi. Alvin, a quel punto, con grande ironia si è spazientito e ha commentato: “Allora fai tutto te…“. La Blasi, resasi conto di aver “scippato” il lavoro al suo inviato, se ne pente, chiedendosi con un sorriso e scatenando le risate in studio: “Ah scusa, lo dovevi dire tu Alvin?“. L’inviato cerca così di stemperare la situazione: “Una cosa devo fare, una… Però posso dirti? Non avrei saputo spiegarlo meglio, quindi sei stata molto brava. Complimenti“.

Alvin e Ilary Blasi, la scena si ripete: il siparietto in diretta

Tuttavia la stessa scena si ripete quando viene comunicata una nuova prova di gioco. E, anche in questo caso, Ilary Blasi dallo studio spiega alle Chicas che potrebbero ottenere una grossa ricompensa: un morbido letto. A patto però che Aldo Montano, super ospite dell’Isola dei Famosi 2023 questa sera, supererà per loro una sfida: “Chicas, forse sarete voi a poterlo vincere. Aldo, il protagonista della prossima prova sarai proprio tu, e dovrai cercare di far vincere quel letto a tutte le donne. E sai come? Dovrai baciare tre Chicas con il bacio in apnea, una prova cult dell’Isola“.

Anche in questo caso Alvin si è spazientito per non essere riuscito a spiegare la prova, e ironicamente ha bacchettato la conduttrice: “Beh, ma adesso non è che li puoi dire proprio tutti. Sei stata brava, ma uno lo vorrei dire io“. La Blasi, anche in questo caso, non si è resa conto di avergli “rubato” la sua attività: “Scusa Alvin, allora continua tu, spiegaci tecnicamente cosa dovranno fare“. Il siparietto prosegue poi con la prova di gioco.











