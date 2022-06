Alvin “Il brutto gesto di Jo Squillo all’Isola? Ci vuole empatia”/ “Lì vivono condizioni estreme”

Alvin ricorda il brutto gesto di Jo Squillo all’Isola dei Famosi e dice la sua

Nel corso di una lunga chiacchierata in diretta su Casa Chi, Alvin ha riportato alla mente alcuni episodi e retroscena legati all’Isola dei Famosi. Uno che è sicuramente rimasto nella storia del programma è quello che ebbe protagonista Jo Squillo. Qualche edizione fa la cantante e deejay si rese protagonista di uno spiacevole episodio; nel particolare si levò un pezzo di cocco dalle mutande e lo tirò addosso ad Alvin.

Alvin, naufraghi sgridati all'Isola e rapporto con Nicolas Vaporidis/ I retroscena inediti

L’inviato dimostrò però calma e sangue freddo non rispondendo al brutto gesto e, anzi, placando la situazione e la tranquillità nell’intero gruppo di naufraghi. Tanti si sono chiesti come Alvin abbia fatto a mantenere una calma simile di fronte ad un gesto tale; l’inviato lo ha spiegato proprio durante la lunga chiacchierata con i giornalisti di CHI.

Alvin: "Liti con Ilary Blasi? Per noi è normale"/ "Siamo come fratello e sorella"

Alvin e il gesto di Jo Squillo all’Isola: “Mi ha subito chiesto scusa”

“Jo Squillo mi aveva lanciato un pezzo di cocco e io l’ho schivato un po’. Però sai, mi è andata di cu..o quella scena lì, nel senso che alla fine dei conti poi i naufraghi vanno ‘presi’.” ha esordito Alvin, spiegandosi poi meglio “Cioè ci vuole empatia, per quanto ti piacciano o non ti piacciano. Stanno soffrendo, sono in condizioni che sono disagiate, estreme.”

Un comportamento, quello di Jo Squillo, che Alvin ha dunque subito perdonato, anche perché “è chiaro che nella vita reale non sarebbe un bel gesto, ma in quella condizione lì per me non è stata così grave. – ha aggiunto – Tant’è che subito dopo mi ha chiesto scusa, mi fa: “Mi spiace, la rabbia ha preso il sopravvento.” Quindi è finita lì”.

Infortunio Alvin: tendine del dito rotto a L'Isola dei Famosi 2022/ Cosa è successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA