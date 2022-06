Alvin plaude l’Isola dei Famosi 2022:”Nata sotto un buon cielo”/ “Sembra più coesa”

L’Isola dei Famosi 2022, Alvin soddisfatto di questa edizione: “Sembra più coesa“

Alvin, ormai uno dei volti di spicco delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, si racconta a cuore aperto in un’intervista a Casa Chi. L’inviato del reality analizza nel dettaglio questa edizione che, a suo dire, appare diversa rispetto alle precedenti. Più coesa sotto certi punti di vista, grazie anche ai buoni rapporti instaurati con i concorrenti in queste settimane: “Io credo che questa edizione sembra più coesa, siamo riusciti ad entrare in un ‘gate’, chiamiamolo così, tutti sulla stessa frequenza. Chiaro che poi ognuno ha le sue caratteristiche della personalità. Però è nata sotto un buon cielo quest’isola, c’è un ottimo rapporto con i naufraghi“.

Alvin, reduce da un infortunio in Honduras, parla anche del suo ruolo, spesso difficile quando si ritrova a dover gestire le liti fra i naufraghi. L’inviato rivela come, dopo i primi scontri che hanno posto i concorrenti sotto una cattiva luce, abbia deciso di parlare con loro per ristabilire l’equilibrio e la calma. E da quel momento anche le discussioni in Palapa sono diventate più gestibili: “È capitato spesso che litigassero e si parlassero sopra. In quel momento non riuscivo a tenerli troppo a bada, poi siamo andati in Palapa e gli ho detto: ‘A me di fare questo tipo di televisione non mi frega niente. Non ho niente contro questa tv, ma non mi rappresenta. Spero la pensiate allo stesso modo: se parliamo singolarmente ci si capisce’ Quella roba lì subito li ha riportati al gioco, quindi credo ci sia una buona sintonia“.

L’Isola dei Famosi 2022, Alvin e le parole a Nicolas Vaporidis prima dell’avventura

Nel corso dell’intervista a Casa Chi, Alvin si sofferma su un naufrago in particolare: Nicolas Vaporidis. Entrato in punta di piedi e inizialmente inviso a molti concorrenti, l’attore ha saputo farsi conoscere ed apprezzare nel corso dei giorni. L’inviato, parlando in generale di come i naufraghi abbiano deciso di affrontare questa esperienza, fa proprio l’esempio di Vaporidis, che era inizialmente dubbioso sulla possibilità di prendere parte al gioco: “Mi diceva: ‘Staremo a vedere’. Io gli ho detto: ‘Guarda, puoi scegliere tu se fidarti o meno’“.

Le parole di Alvin hanno sortito l’effetto sperato: Nicolas Vaporidis non solo ha intrapreso la sua avventura in Honduras, ma sta diventando anche uno degli assoluti protagonisti dell’edizione. L’inviato, in riferimento al suo percorso, svela: “Ho poi ricevuto riscontro da lui che mi diceva nel dietro le quinte: ‘È un’esperienza pazzesca’. E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas“.

