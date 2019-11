Alvin torna in Italia/ Bimbo rapito dalla mamma arruolata in Siria con Isis: liberato

Sta per concludersi nel migliore dei modi la terribile vicenda di Alvin, il bimbo di 11 anni che dall’età di 5 è stato rapito dalla mamma Valbona Berisha scappata in Siria da Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis: nelle scorse settimane le Iene con un bel servizio di Luigi Pelazza avevano permesso il “riaccendersi” a livello mediatico della vicenda che però sottotraccia era già in ottime evoluzioni per una decisiva sinergia di coordinamento tra il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, la Farnesina e la Presidenza del Consiglio. Alvin tornerà in Italia dal suo papà dopo averlo già abbracciato nel campo di prigionia di Al Hol in Siria dove è rinchiuso da quando la mamma è morta in un’esplosione (anche se la conferma piena ancora non c’è, ndr). Tramite le Iene papà Afrimm è riuscito a riabbracciare quel piccolo figlio che non vedeva dal lontano 17 dicembre 2014, ovvero quando la moglie sparì letteralmente nel nulla dalla Brianza salvo poi sapere che si era arruolata nello Stato Islamico portandosi dietro quel piccolo terzogenito, all’epoca solo 5enne. Come ben spiega l’Ansa, le ricerche di Alvin sono durate anni con in carica il giudice Guido Salvini nell’ambito del procedimento a carico di mamma Valbona per terrorismo internazionale, sequestro di persona e sottrazione di minori.

DALL’ISIS AL RITORNO IN ITALIA

Falsi annunci, speranze spezzate, piste non del tutto sicure e rischi di ricevere ogni giorno la notizia della sua morte o peggio del suo arruolamento tra le giovanissime “leve” del terrore con l’Isis, la vicenda di Alvin Berisha è arrivata fino a questi ultimi giorni, quando le ricerche a livello internazionale hanno portato a localizzare il bambino nel campo profughi di Al Hol sotto il controllo dei curdi. Lì vivono oltre 70.000 persone, in prevalenza compagne e figli di combattenti jihadisti in prigione, tra quelle che rappresentano ad oggi uno dei maggiori pericoli per l’Occidente dato che con l’avanzata delle truppe di Erdogan il campo gestito dal Kurdistan siriano potrebbe ’esplodere’ con il ritorno in libertà di famiglie e prigionieri dell’Isis. Alvin però in tutta questa storia non c’entra assolutamente nulla, è una vittima costante di una follia ideologica terroristica che per oltre 4 anni gli ha rovinato l’esistenza; ora però lo Scip e i Ros hanno acquisito l’informazione che Valbona risulta deceduta in Siria durante un combattimento e che Alvin viveva nella cosiddetta “area degli orfani” di Al Hol. Per questo motivo la “stretta”, prima con l’incontro col padre direttamente in Siria e ora il ritorno in Italia: tramite l’aiuto della Croce Rossa, unica ad operare nel campo di Al Hol, Alvin è stato trasportato prima in un campo profughi a Damasco e poi fino al confine della Siria con il Libano. Come spiega Tg Com24, «Al confine è stato preso in carico da un dirigente della polizia che, insieme alla Cri, al Ros e a una delegazione del governo albanese, l’ha portato, fino all’ambasciata italiana a Beirut dove partirà alla volta dell’Italia».

