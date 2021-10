Selvaggia Lucarelli vs Vanessa Incontrada/ “Tapiro ad Ambra? Da te grasse risate e…”

Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa nelle passate ore rispetto al discusso Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia che ieri sera Valerio Staffelli ha consegnato ad Ambra Angiolini. Il motivo è emblematico: la fine della sua storia con Massimiliano Allegri, a quanto pare sparito dopo averla tradita. Un duro colpo per l’attrice, che tuttavia è stata “premiata” con il noto riconoscimento del Tg satirico di Antonio Ricci che in questa apertura di stagione vede alla conduzione, dietro al celebre bancone, la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Selvaggia Lucarelli è tra coloro che ha avuto da ridire rispetto al servizio di Striscia sulla consegna del Tapiro ad Ambra, puntando il dito, tra le altre cose, proprio contro Vanessa Incontrada, rea di non aver solidarizzato con un’altra donna, in questo caso tradita e in qualche modo messa in imbarazzo dall’intervento di Staffelli che secondo la giornalista ha avuto “più il sapore di un agguato”.

Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada: nessuna solidarietà ad Ambra Angiolini

In un lungo post social, Selvaggia Lucarelli ha voluto esprimere le sensazioni provate durante la visione del servizio di Striscia la Notizia con protagonista Ambra Angiolini: “C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti”, scrive. Oltre alle modalità con le quali è stato realizzato l’“agguato” ai danni dell’attrice e conduttrice, la Lucarelli ha anche voluto rivolgere un messaggio a Vanessa Incontrada, conduttrice del Tg satirico di Canale 5.

Rivolgendosi all’attrice e conduttrice spagnola, Selvaggia ha proseguito: “quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra Angiolini”. Questo però non è accaduto, ed anzi, sottolinea ancora la Lucarelli, ciò che abbiamo visto sono state “non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta”. La giornalista ha quindi voluto consigliare alla Incontrada di pensarci “la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu”.

