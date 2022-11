Alyson Le Borges, Lou e Liv: chi sono le figlie di Anthony Delon/ Sorellastra riconosciuta quando…

ANTHONY DELON, ECCO CHI SONO LE TRE FIGLIE DELL’ATTORE

Chi sono Alyson Le Borges, Lou e Liv Delon, le figlie avute da Anthony Delon, primogenito del grande Alain, icona del cinema francese? Questo pomeriggio l’attore francese, oggi 58enne, sarà protagonista nel ricco parterre di ospiti della decima puntata stagionale di “Domenica In” e nel corso della lunga chiacchierata con Mara Venier non si parlerà solo del suo ultimo libro “Dolce e crudele. La mia famiglia, la mia storia”, libro che ripercorre le vicende dei Delon, ma anche della sua vita privata e degli affetti più cari, tra cui c’è stata mamma Nathalie (scomparsa nel 2021 a causa di un tumore) e i nipoti che ha dato a nonno Alain, oggi 86enne ma in discreta forma dopo l’ictus che lo aveva colpito qualche anno fa.

Erede di papà Alain non solo per via della carriera da attore nel mondo del cinema (pur restando lontano dalle vette inarrivabili toccate dal genitore tra gli Anni Sessanta e Novanta), Anthony Delon ha percorso le… orme paterne anche in campo amoroso per via della sua vita sentimentale particolarmente movimentata. Infatti dopo aver sposato nel giugno del 2006 Sophie Clerico, che l’ha reso padre dei primi due figli, Anthony Delon va ricordato che era già diventato padre molto tempo prima: nel 1986 infatti è nata Alyson Le Borges, oggi apprezzata attrice e modella parigina, nata da una precedente relazione dell’attore. Ma scopriamo qualcosa in più su Alyson oltre che su Lou e Liv Delon.

LE FIGLIE LOU E LIV DELON: ALYSON LE BORGES E’ LA SORELLASTRA CHE NON FU…

Come accennato dalla relazione con Sophie Clerico, con cui la relazione forse è durata fino al 2012, Anthony Delon ha avuto la seconda e la terza figlia: dopo la nascita di Lou, data alla luce dall’allora compagna nel 1996, è stata la volta di Liv, nata invece nel 2001. Delle due ragazze non sappiamo molto anche se qualche tempo fa il figlio del grande Alain e le figlie erano stati paparazzati in vacanza assieme in quel di Saint-Tropez: all’epoca Liv e Lou erano ancora piccole eppure si parlava già di una forte somiglianza con la madre e di un possibile futuro nel mondo del cinema per le nipoti di Alain.

Diverso è il caso invece della sorellastra Alyson Le Borges che Anthony Delon non ha per tanto tempo riconosciuto: nata nel 1986 da una relazione extra-coniugale tra l’attore e Marie-Hélène Le Borges, ballerina del Crazy Horse, fu tenuta segreta per tanto tempo dal diretto interessato: non a caso la ragazza era cresciuta sola con la madre e incontrando nonno Alain solamente all’età di undici anni (“Rimasi sconvolta dalla nostra somiglianza: ci siamo abbracciati e commossi” aveva rivelato una volta Alyson). Come accennato, papà Anthony non l’ha mai riconosciuta e intanto lei ha deciso che il suo futuro sarebbe stato nello showbiz: dopo l’esordio a soli 14 anni come attrice, gli studi di recitazione e le prime esperienze come modella (testimonial anche per “Intimissimi”), senza dimenticare negli anni la sua passione per il mondo del cinema. Solo di recente papà Anthony l’ha riconosciuta come figlia biologica e ora i due si sono riappacificati dopo anni di gelo.











