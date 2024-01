Lucio Presta: “Divorzio da Amadeus? Leggo troppe cazz*te”/ “Mi sa che tra un po’ mi toccherà dire la mia”

Presta dice la sua sul divorzio da Amadeus: il commento social

Proco prima del Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha interrotto la collaborazione con lo storico manager Lucio Presta. Le voci sul divorzio tra il conduttore e il manager sono state confermate dallo stesso direttore artistico che si è limitato a commentare: “I motivi per i quali io e Lucio Presta ci siamo divisi non interessano alla gente“.

Diversa l’idea di Presta, però, che su Twitter ha spiegato i motivi dell’avvenuta separazione: “Mi sa che tra un po’ mi toccherà dire la mia, leggo troppe cazz*te. Ma ogni cosa ha il suo tempo! Av salut burdell”. Dalle sue parole si evince che il manager è pronto a parlare dando al pubblico la sua verità. Come si comporterà, invece, Amadeus?

I retroscena sul divorzio tra Presta e Amadeus: “malumori tra i due”

Se da un lato non sono chiari ancora i motivi che hanno portato alla fine dei rapporti professionali tra Amadeus e Presta, il Corriere della Sera ha voluto far trapelare alcuni importanti retroscena sulla vicenda. A quanto pare, tra il conduttore Rai e lo storico manager i rapporti erano già tesi da diversi tempo.

“Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio. Un altro divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo per quella che era una coppia di fatto. Un sodalizio lunghissimo che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto. Le frizioni tra Amadeus e Presta non sono recenti, già da qualche tempo circolavano voci di malumori tra i due, sempre più separati in casa nonostante le questioni di lavoro. Voci che si sono allargate e non sono state più arginabili quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione“ si legge sul Corriere.

