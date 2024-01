Amadeus, ascolti record per L’anno che verrà/ In Europa nessuno ha fatto come lui

Amadeus, numeri da sogno per L’anno che verrà su Rai1

Amadeus volta ancora negli ascolti con L’anno che verrà. Nella serata in cui il conduttore di Ravenna ha trasportato milioni di italiani dal 2023 al 2024, sono stati fatti segnare dei dati di ascolto eccezionali.La trasmissione che ha visto Amadeus alla guida, infatti, è stata la più seguita in termini di ascolti TV non solo nel nostro Paese ma anche in Europa. Analizzando il confronto che è stato fatto tra Italia, Francia, Germania, Spagna è evidente come Amadeus ne sia uscito vincitore, portando L’anno che verrà in cima alla classifica degli ascolti in Europa per la serata del 31 dicembre.

Francesca Ferragni cambia look ma viene attaccata/ Social in rivolta: "Ora sembra la sorella Chiara"

Scendendo nel dettaglio, L’Anno che Verrà con Amadeus ha riscosso il 40,1% di share (39% nel target commerciale) e un totale di pubblico pari a 6.202.000 spettatori. Capodanno in Musica di Federica Panicucci, invece, ha ottenuto il 18,1% di share (20,3 nel target commerciale) con 2.631.000 spettatori. Un valore più alto lo ha fatto segnare la Francia con La Grande Soirée du 31 de Pariscon il 30,3% di share (20.7% nel target commerciale) e 4.189.000 telespettatori. Amadeus ha fatto meglio anche della Germania con Live-Schalte vom Brandeburger Tor con il 25,1% di share (22% nel target commerciale) e 5.190.000 spettatori. Inoltre Amadeus ha battuto negli ascolti anche Spagna. Il programma più seguito in termini di ascolti Tv è stato in questo caso Campanadas desde Madrid con il 26% di share e 3.890.000 telespettatori, numeri inferiori a L’anno che verrà.

Uomini e Donne 2023, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua attaccati: "Flirt da tv"/ "Lei ha deciso..."

Amadeus si prepara per Sanremo 2024

E adesso il mirino di Amadeus si sposta sul Festival di Sanremo 2024. Il conduttore originario di Ravenna, che guiderà la kermesse ligure insieme a Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e l’insperabile amico Fiorello, nelle scorse ore è tornato al TG1 per un nuovo annuncio sulla kermesse, che adesso è il primo pensiero del presentatore quando manca poco più di un mese allo sbarco in tv della rassegna musicale più importante d’Italia.

Attesa ai massimi livelli dunque verso il Festival di Sanremo, con il presentatore di Rai1 capace di mettere in piedi un cast in grado di accontentare tutti. Anche se non sono mancate alcune critiche, come nel caso di Al Bano, che in una intervista a Novella 2000 si è così espresso stuzzicando il conduttore di Affari Tuoi: “Mi aveva detto che per il 2024 avrei presentato la canzone per la gara, cosa che ho fatto. Lui, molto onestamente, mi ha detto: ‘Non ti vedo quest’anno a Sanremo perché hai fatto un botto enorme l’anno scorso come ospite. È un peccato rovinarlo” le parole su Amadeus.

Ricchi e Poveri vincitori di Sanremo 2024? Per i fan non ci sono dubbi, cosa è accaduto

© RIPRODUZIONE RISERVATA