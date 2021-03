Amadeus cubista con Laura Pausini/ Video “Potato Dance”: delirio social per la gag

Sui social network sta spopolando una delle gag più divertenti di questo Festival di Sanremo 2021: protagonisti Amadeus, Laura Pausini e Fiorello. Il mattatore assoluto è proprio il conduttore, trasformatosi in cubista per l’occasione. Durante il beatbox del suo braccio destro, Laura Pausini ha iniziato a cantare e il direttore artistico ha colto l’occasione per darsi alla pazza gioia con un balletto veramente divertentissimo. Terminato il siparietto, Fiorello si è rivolto verso di lui: «Ama, che stai a fare? Cosa state facendo?». Grandi risate, come dicevamo, e anche Elodie è tornata sulla gag: «Stavo cercando anche di ripetere il balletto, un cubista degno di nota».

“AMADEUS CUBISTA LA COSA PIÙ INTERESSANTE DI SANREMO 2021”

Sui social, in particolare su Twitter, sono tantissimi i commenti sulla performance del conduttore del Festival di Sanremo 2021, già protagonista di Twitter per il soprannome “Patato” datogli dalla moglie Giovanna Civitillo. Qui di seguito vi riportiamo una carrellata di reazioni e il video del momento: «Amadeus cubista è la cosa più bella che vedrete in questo momento», «Amadeus che balla la dance è diventato il mio guru», «Amadeus può rimanere a ballare in un angolino per tutta la serata?».

VIDEO AMADEUS CUBISTA A SANREMO 2021 CON LAURA PAUSINI





