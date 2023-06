Amadeus rompe il silenzio sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023/ “Tra moglie e marito…”

Amadeus parla del Festival di Sanremo 2023: la lite tra Fedez e Chiara Ferragni e il possibile ritorno dell’influencer

Tra i momenti più discussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo rientra quella che a tutti gli effetti è stata considerata come una lite tra Chiara Ferragni e Fedez. Il battibecco verbale è stato ripreso dietro le quinte dell’Ariston dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, ma sulla questione nessuno dei due ha mai fatto chiarezza lasciando che sia la seconda stagione dei The Ferragnez a svelare una volta per tutte cosa sia accaduto davvero. A tal proposito Amadeus, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha parlato di Sanremo 2023 e non solo di quanto accaduto fra il rapper e l’influencer. “Mi appello a un proverbio: tra moglie e marito non mettere il dito!”, ha detto il conduttore sul diverbio fra Fedez e Chiara Ferragni.

Poi, Amadeus ha espresso un giudizio proprio sulla Ferragni: “Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava. Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social”.

Amadeus parla del caso Blanco al Festival di Sanremo 2023: “Mi hanno detto che alla fine dell’esibizione avrebbe dato un calcio a delle rose”

Un altro dei momenti più discussi del Festival di Sanremo 2023 è stato relativo al fuori programma con protagonista il cantante Blanco che ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston. Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo “L’Isole delle rose”, ma a un certo punto dell’esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale.

Amadeus è stato convocato dalla Digos per il caso Blanco, poi archiviato. Al Fatto Quotidiano Amadeus ha dichiarato: “Non era premeditato, uno pensa che in tv è sempre tutto organizzato. A Sanremo ancora di più. Seguo tutte le prove, quella di Blanco mi sono assentato perché ero stato chiamato dall’ambasciatore Ucraino per Zelensky. Al ritorno ho chiesto se fosse tutto ok, mi hanno detto che alla fine dell’esibizione avrebbe dato un calcio a delle rose. In diretta non è andata così. Ha spiegato che non si sentiva, ha sbagliato, era dispiaciuto e si è scusato. Ho trovato esagerati certi commenti, come sentir parlare di anni di carcere. Abbiamo guai veri nel nostro Paese e mi è sembrato tutto troppo amplificato, come molte cose del post Sanremo. Sono contento che sia finita così, gli faccio i complimenti per il brano con Mina, ricordando a tutti che l’ha scritto lui.”













