Amanda Lecciso e l’ingresso nella casa del Grande Fratello 2024

L’avventura di Amanda Lecciso nella casa del Grande Fratello 2024 è ufficialmente cominciata. Nel corso della seconda puntata del reality show, accompagnata dalla sorella Loredana, Amanda è entrata in casa conoscendo i coinquilini. Alfonso Signorini, entusiasta della sua presenza, ha spiegato che il desiderio di Amanda è quello di farsi conoscere ma anche di vivere un’esperienza leggera. Al termine della diretta, tutti i concorrenti si sono riuniti per raccontare le emozioni della diretta ma anche per svelare qualche dettaglio delle proprie vite.

Tanta la curiosità intorno ad Amanda Lecciso che, prima di andare a letto, si è intrattenuta con Shaila Gattache ha posto una serie di domande alla sua coinquilina per conoscerla meglio. Tra una chiacchiera e l’altra, così, Amanda si è lasciata andare ad una confessione sulla sorella.

Le parole di Amanda Lecciso sulla sorella Loredana

Shaila Gatta, incuriosita da Amanda Lecciso e dalla sua vita, ascolta volentieri le sue parole. Amanda Lecciso, così, confessa alla ballerina di essere mamma di due figli di sedici e dieci anni avuti da due uomini diversi e di essere molto legata alla propria famiglia, sia alle sorelle che al fratello. Shaila, così, le ha chiesto come reagiva quando Loredana, nel pieno della popolarità, era solita ballare in tv.

“Quando mia sorella faceva i balletti in tv? Beh, io in quegli anni avevo 15 – 16 anni, l’ho vissuta in maniera tranquilla, per me era divertente“, le parole di Amanda che è pronta a farsi conoscere non più come la sorella di Loredana Lecciso, ma come Amanda Lecciso.