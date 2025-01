Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sempre più vicini al Grande Fratello 2024

Nella casa del Grande Fratello 2024 la coppia formata da Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sta ottenendo sempre più consensi, con i due gieffini che sono apparsi particolarmente vicini negli ultimi giorni. La sorella di Loredana e l’ex rugbista, entrati entrambi da single nella casa più spiata d’Italia hanno deciso di approfondire la conoscenza e tra di loro sarebbero scattati baci e abbracci negli ultimi giorni.

Nonostante la voglia reciproca dei due di approfondire il loro rapporto, Maxime Mbanda ha ammesso di non saper sempre come gestire il suo rapporto con Amanda Lecciso, con la paura di risultare magari eccessivo in alcuni suoi comportamenti. “Comportati come ti viene” è il consiglio speso dalla sorella di Loredana Lecciso per Maxime Mbanda e vedremo se basterà per scioglierlo ulteriormente e magari avvicinare ancora di più l’aspirante coppia.

Amanda Lecciso e il messaggio per Maxime Mbanda: “Ti sto prendendo in considerazione come persona”

Il rapporto tra la sorella di Loredana Lecciso e Maxime Mbanda sta dunque vivendo un’accelerata improvvisa nel corso degli ultimi giorni, con la coppia più vicina che mai. E Amanda Lecciso ha confidato al compagno di gioco nella casa del Grande Fratello 2024: “Io ti sto prendendo in considerazione come persona e questa è la cosa più importante”.

Maxime Mbanda ha però letto la frase della gieffina come un campanello d’allarme: “Cerca di essere chiara, mi vedi come amico?” ha chiesto il rugbista alla compagna di gioco. A quel punto però Amanda Lecciso ha ammesso di essersi mostrata chiara fin dal principio nei confronti di Maxime Mbanda, e a quel punto ha domandato al coinquilino se vuole comunque restare suo amico. Dopo aver chiesto una conferma di sicurezza alla compagna di gioco, Amanda Lecciso ha sottolineato la volontà nei confronti di Maxime Mbanda: “Te l’ho già detto, diventiamo amici”. Vedremo se da ora in avanti i due concorrenti del Grande Fratello 2024 riusciranno a mandare avanti questo loro nuovo rapporto.

