Quella di Amanda Lecciso e Ivo è una bellissima storia d’amore, che oggi 3 ottobre 2024 è stata raccontata al Grande Fratello, con un momento che ha emozionato tutto il pubblico. Alfonso Signorini, con il pretesto di far conoscere meglio la sorella di Loredana ha voluto farle una sorpresa, invitando in trasmissione l’ex marito Ivo e il figlio Ninni, commovendo tutto il pubblico che sembra amare tantissimo Amanda Lecciso. Ma andiamo con ordine, all’inizio Amanda Lecciso è stata invitata nella Mistery, stanza in cui le è stato mostrato un filmato che mostra le foto della sua famiglia.

Dopo di che è entrato dalla porta l’ex marito Ivo: i due si sono separati ormai da tempo, e hanno ammesso in diretta di andare molto più d’accordo ora rispetto a prima, dato che stanno provando a mantenere unita la famiglia. In effetti, Amanda Lecciso ha spiegato a Signorini quanto sia importante per lei l’ex marito, che ad oggi rappresenta comunque la persona più importante della sua vita insieme al figlio Ninni. Dopo un abbraccio lunghissimo e qualche rassicurazione, Alfonso Signorini ha annunciato l’entrata di un altro piccolo ospite.

Amanda Lecciso ha commosso tutti in diretta al Grande Fratello, parlando per la prima volta della sua famiglia, del rapporto tra lei e Ivo, il suo ex marito. Appena lo ha visto entrare dalla porta è scoppiata in lacrime, per poi sciogliersi in un abbraccio mentre Ivo le spiegava che a casa va tutto bene e che stanno tutti benissimo. Ad un certo punto, però, Alfonso ha annunciato l’entrata di un altro ospite, e in quell’istante è arrivato anche Ninni, il figlio di Amanda Lecciso.

Subito i due si sono sciolti in un lungo abbraccio, mentre il figlio di Amanda continuava a ripetere in diretta al Grande Fratello che a casa va tutto bene, che sta studiando e che ha preso il massimo dei voti in una delle ultime verifiche a scuola. Anche Alfonso Signorini si è complimentato con lui e con la coppia, dicendo loro di aver fatto un figlio davvero simpatico e come hanno aggiunto Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, anche molto sveglio per la sua età! Insomma, forse i telespettatori hanno scoperto una parte di Amanda che fino ad ora era rimasta in sordina.