Amantea, 27enne morto travolto da un treno/ Il dramma mentre assisteva ai fuochi d’artificio

Drammatico incidente ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove un giovane di 27 anni sarebbe morto travolto da un treno mentre si teneva uno spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale. La vittima sarebbe stata investita, per cause ancora in fase di accertamento, mentre assisteva ai fuochi d’artificio in compagnia di alcuni amici, riporta Ansa, e il dramma si sarebbe consumato nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello.

All’incidente costato la vita al 27enne, secondo quanto si apprende da TgLa7, avrebbe assistito anche la sorella che si trovava con lui nella zona. Il passaggio del convoglio, in arrivo da Reggio Calabria, sarebbe avvenuto a velocità sostenuta mentre era diretto alla fermata ad Amantea. La vittima non avrebbe avuto scampo dopo essere stata travolta in pieno. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, ma nelle ultime ore è trapelata una possibile ricostruzione dei fatti attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto dopo l’accaduto. La tragedia di Amantea a pochi giorni da un altro terribile incidente che ha causato la morte di cinque operai in servizio lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, all’altezza di Brandizzo, centrati in pieno da un treno durante alcuni lavori di manutenzione sulle rotaie.

Amantea, 27enne morto travolto da un treno: la ricostruzione

La morte del 27enne travolto da un treno ad Amantea, in provincia di Cosenza, sarebbe avvenuta nella notte in un tratto ferroviario di Campora San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, riportata dall’agenzia di stampa, il giovane si sarebbe trovato sul posto insieme ad alcuni amici per assistere a uno spettacolo pirotecnico previsto a conclusione della festa patronale che, poco prima, aveva visto esibirsi sul palco della piazza centrale il cantante Adriano Pappalardo.

Il giovane, riferisce ancora Ansa, si trovava seduto sulla banchina e non si sarebbe accorto in tempo dell’arrivo del treno proveniente da Reggio Calabria e diretto alla fermata presso la stazione di Amantea distante pochi chilometri. Il convoglio avrebbe centrato in pieno la vittima senza dargli scampo. I soccorritori non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale della Polizia ferroviaria di Lamezia Terme che in queste ore sta conducendo gli accertamenti sull’incidente. Secondo quanto emerso, la vittima era nata a Como ed era residente proprio ad Amantea. L’esatta dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità chiamate a chiarire tutti i contorni della tragedia.

