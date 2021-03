Amato Ciciretti/ “Alla Roma dalla Lazio, zio mi obbligò ad un pentimento scritto”

Curioso quanto svelato da Amato Ciciretti, centrocampista di proprietà del Napoli, in prestito al Chievo Verona, che ha svelato di come suo zio lo abbia obbligato a scrivere una lettera di scuse ai tifosi della Roma. Amato Ciciretti è infatti un noto tifoso romanista, e come ben si sa ha esordito nelle giovanili della Lazio, scelto quando giocava fra le fila della parrocchia di Casetta Mattei da Giancarlo De Sisti: “Ero piccolo – le parole di Ciciretti, intervistato da grandhotelcalciomercato.com – ma tre gol sono tre gol. Era un’occasione incredibile. Non si poteva dire di no”.

E così che arriva l’inattesa chiamata: “Il giorno dopo – prosegue Ciciretti – De Sisti chiama a casa per comunicare l’interesse della Lazio. A papà non è mai interessato il calcio, quindi non disse nulla. Mamma ovviamente accettò”. Ma in famiglia vi è un tifoso lupacchiotto doc: “Mio zio invece è tifoso della Roma fino al midollo, non si è mai perso una mia partita. Mai. Da quando sono piccolo ad oggi al Chievo Verona. Quei tre anni alla Lazio non ne vide una”.

AMATO CICIRETTI: “A STRAMACCIONI DEVO TUTTO”

In seguito Ciciretti sbarcò nel settore giovanile della Roma, ma ormai “la macchia biancoceleste”, stando a quanto sostenuto dalla zio romanista, era indelebile: “Mi ha obbligato a scrivere una lettera di pentimento – racconta il centrocampista offensivo dei gialloblu – se ci ripenso ancora rido. Dopo tre anni con la maglia della Lazio, per come vive lui la rivalità, dovevo ripulirmi prima di indossare la maglia giallorossa”. Lo sbarco a Trigoria arrivò con mister Stramaccioni, ex allenatore anche di Inter e Udinese: “Gli devo davvero tanto. Mi cambiò ruolo, mi fece diventare il calciatore che sono ora”. Quindi una lunga carriera di prestiti fino al Benevento, dove Ciciretti esplode definitivamente, arrivando così a conquistare una casacca di prestigio come quella del Napoli: “Quell’estate arrivarono tante offerte. Genoa, Sampdoria e Udinese, ma quando chiama il Napoli come fai dire di no? Mi hanno voluto fortemente e poi Vincenzo (Pisacane, il suo agente, ndr) è di Napoli, voleva portarmi a tutti i costi lì”. Ma il grande amore non si scorda mai: “Mi fido ciecamente di lui – conclude il giocatore – ma gli avevo fatto una sola richiesta, ‘avvisami se c’è un’offerta della Roma’”.



