C’è una novità molto interessante su Amazon, il portale dello shopping online più famoso al mondo. Si tratta di una nuova opzione per la consegna che, in cambio di un “ritardo” nella stessa, ci permette di ottenere un piccolo sconto sul prodotto. L’idea è particolarmente interessante, visto che Amazon così facendo intende premiare i clienti che non hanno un bisogno impellente del prodotto acquistato, non “mettendo quindi pressione” sulle consegne, e chissà che in un futuro non troppo lontano non possa essere adottata anche da altri negozi simili.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, tregua violata in Libano: 9 morti dopo bombardamenti Israele

Nel dettaglio la nuova opzione si chiama “Consegna non urgente”, e permette quindi al lavoro dei centri logistici di Amazon, giganteschi magazzini dove la merce viene imballata e quindi consegnata ai corrieri, di poter lavorare con dei ritmi più leggeri.

AMAZON CONSEGNA NON URGENTE: PERCHE’ E’ INTERESSANTE

L’opzione giunge nel periodo di picco degli acquisti sul portale di Jeff Bezos, tenendo conto del recente Black Friday 2024, del successivo Cyber Monday (quello di ieri, il lunedì dedicato agli sconti sulla tecnologia) ed ora del lungo periodo che porterà milioni di persone in tutto il mondo a fare acquisti online in vista del Natale 2024.

Ilaria Genovese: “Chi spaccia non è un problema di sicurezza”/ Polemica dopo le parole della consigliera

Tutti coloro che fanno compere online vogliono ovviamente ricevere il prodotto acquistato entro il 25, ma chi non ha un bisogno impellente di averlo in casa nel giro di uno o due giorni, può appunto optare per questa nuova consegna non veloce. Chi ha l’abbonamento ad Amazon Prime può ricevere i prodotti acquistati il giorno dopo, se non lo stesso giorno, ma in ogni caso la consegna è sempre garantita in breve tempo per qualsiasi oggetto: con il nuovo metodo si rallentano decisamente i metodi lavorativi dei dipendenti Amazon.

AMAZON CONSEGNA NON URGENTE: ECCO GLI SCONTI PRATICATI

Hdblog.it ha provato a testare con mano il servizio, visto che lo stesso è già attivo in Italia, “acquistando” uno smartphone Google Pixel 9 da 256 gigabyte e le cuffie per iPhone AirPods 4: per le auricolari è stato praticato uno sconto dell’1%, mentre per il primo dispositivo il “taglio” è stato maggiore. Sia chiaro, si tratta di una riduzione di poco conto, ma è significativo il fatto che lo sconto si applica comunque, anche sui prodotti che già erano in promozione, di conseguenza nessuna categoria di merce viene esclusa, anche se in ogni caso il portale online ci tiene a precisare che la scontistica si applica sui “prodotti idonei”.

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Frasi e citazioni tra auspici e lezioni da Rodari a Padre Pio

Una volta che si seleziona l’opzione, viene ovviamente visualizzata la data di conseguenza nella pagina del riepilogo dell’ordine appena effettuato. e grazie a questa possibilità il portale americano precisa che il cliente aiuterà l’azienda a dare ovviamente priorità a quei clienti che invece hanno bisogno urgente di ricevere determinati pacchi. Una opzione decisamente democratica e soprattutto molto interessante, tenendo conto che si tratta di un “dare e ricevere”, premiando appunto il cliente per questo semplice gesto.