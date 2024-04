Amazon Fresh disponibile ora per tutti/ Si potrà fare la spesa anche senza essere iscritti a Prime

Grande novità Amazon: dalla giornata di ieri il servizio Fresh, che permette la consegna della spesa in giornata, è disponibile per tutti i clienti. Fino a poco fa bisognava essere iscritti al servizio Prime per poter usufruire di Fresh (servizio in giornata solo nei comuni di Milano, Roma, Torino e Bologna), ma da oggi si è deciso appunto di estendere il servizio a tutti coloro che risiedono nelle aree indicate, indipendentemente dall’iscrizione o meno. Tutti potranno quindi fare la spesa online via Amazon ricevendo i prodotti della stessa azienda ma anche di Pam Panorama, beneficiando della consegna non soltanto in giornata ma nel giro di due ore, così come da prassi.

Mozzarella di bufala Dop: l'IA per riconoscere i prodotti fake/ Scende in campo Nina: ecco come funziona

Si potrà così scegliere fra migliaia di prodotti in varie categorie, dalla carne al pesce, passando dalla pasta, dolci, latte e via discorrendo, tutto ciò che si trova in un normale supermercato, con l’aggiunta di promo, sconti e offerte. “Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente. Da oggi, tutti i clienti Amazon di Milano, Roma, Torino e Bologna (anche non Prime n.d.t.r) possono effettuare la spesa online e riceverla comodamente a casa”.

Fragole, fra Vitamina C e la protezione cardiovascolare/ L'esperta: “Consigliate anche ai diabetici”

AMAZON FRESH DISPONIBILI PER TUTTI: LA PROMO AL LANCIO DA 30 EURO

“Questa novità permetterà ad Amazon di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto che possa garantire loro ampia selezione, valore e comodità”, ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Germania, Italia e Spagna. Per lanciare il servizio, Amazon ha dato vita ad uno sconto che prevede 30 euro in meno sulla spesa sui primi tre ordini effettuati, 10 euro per ogni ordine, con una spesa minima di 50 euro.

Amazon a riguardo fa sapere che “La promozione sarà attivabile effettuando il primo ordine nel periodo di validità che va dal 1 aprile 2024 alle ore 12:30 al 1 maggio 2024 alle ore 23:59, per i codici postali in cui è disponibile il servizio Amazon Fresh. Lo sconto di 10 euro si applicherà ai primi tre ordini Amazon Fresh effettuato entro il periodo di validità della promozione. Lo sconto sarà valido solo per acquisti effettuati all’interno dello store Amazon Fresh Italia. Le spese di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto”.

Frutta e verdura, problema confezioni/ La tecnica dell'eye tracking per favorire l'acquisto sfuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA