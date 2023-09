Amazon Prime Day 2023/ “La Festa delle Offerte Prime” annunciata dal 10 all’11 ottobre: 48 ore di sconti

Amazon ha annunciato il Prime Day 2023, un evento di due giorni dedicato a nuove interessanti offerte sul suo sito, il portale di e-commerce più famoso al mondo. L’evento si chiama “La Festa delle Offerte Prime”, e scatterà fra meno di un mese, precisamente dalle ore 00:00 del 10 ottobre 2023, fino alle ore 23:59 dell’11 ottobre, quindi 48 ore durante le quali si avrà la possibilità di acquistare migliaia di oggetti in forte sconto. “La Festa delle Offerte Prime” riguarderà tantissimi prodotti tech, come ad esempio quelli a firma Samsung, Lenovo, LG, Xiaomi, Huawei e iRobot, ma non solo, visto che il portale di Jeff Bezos intende soddisfare tutti i tipi di palati. La prima cosa da sapere per chi volesse partecipare all’Amazon Prime Day 2023, è che bisognerà essere iscritti ad Amazon Prime.

Come sempre sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento al servizio esclusivo Amazon che garantisce, fra le altre cose, consegne in tempi rapidi, zero spese di spedizione e l’accesso a Prime Video, la piattaforma di video streaming a firma Amazon. “Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime”, il commento di Jamil Ghani, VP Amazon Prime.

AMAZON PRIME DAY 2023, ANNUNCIATA “LA FESTA DELLE OFFERTE PRIME”: LE OFFERTE GIÀ ATTIVE

All’iniziativa aderirà l’Italia ma anche altre Paesi, leggasi Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito, e infine Giappone.

In vista del grande evento Amazon ha già anticipato alcune offerte, come riferisce Hdblog.it, precisamente degli sconti sui dispositivi di proprietà: Echo Pop + Meross Smart Plug: 22,99 euro; Blink Outdoor + Blink Mini Pan-Tilt: 60 euro; Sistema WiFi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato: 64,99 euro; TCL TV 32SF540 con Fire TV: 159 euro.

