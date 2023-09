iPhone 15, al via il pre-ordine su Apple Store e Amazon/ Prezzi più bassi dell’iPhone 14

Da qualche ora a questa parte è disponibile il pre ordine del nuovo smartphone di casa Apple, leggasi l’iPhone 15. Dal sito ufficiale della Mela o eventualmente su Amazon, sarà possibile quindi pre-ordinare lo stesso telefono, in attesa poi che scattino le consegne previste fra meno di una settimana, precisamente il prossimo 22 settembre, di venerdì. Sono così pre-ordinabili dalle ore 14:00 di ieri i nuovi iPhone 15, Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e i prezzi andranno da 979 euro fino a 1.989 euro. Nel dettaglio il modello più economico sarà l’iPhone 15 standard, previsto in versione da 128 giga appunto a 979 euro.

Per il Plus serviranno invece almeno 1.129 euro, mentre con il Pro si sale a 1.239 euro. Infine la versione più performante, il Pro Max che ha uno spazio di archiviazione minimo di 256 giga, in vendita a partire da 1.489 euro fino appunto ai 1.989 citati sopra. In merito alle colorazioni, i modelli Pro e Pro Max sono previsti in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale, mentre il 15 e il Plus saranno acquistabili in rosa, giallo, verde, blu e nero.

IPHONE 15, AL VIA IL PRE-ORDINE: IL CONFRONTO CON I PREZZI DELL’IPHONE 14

Qualcuno avrà sicuramente notato come i prezzi siano sicuramente più bassi rispetto a quelli praticati per l’iPhone 14 al lancio e ciò è dovuto in particolare al cambio dollaro-euro più favorevole. Basti pensare che l’iPhone 15 Pro costa 100 euro in meno per le due varianti da 128 e 256, che diventano 110 e 120 euro per i modelli con storage da 512 gigabyte e un terabyte.

Nell’iPhone 15 Pro Max si risparmiano addirittura 130 euro nella versione da 256 giga, mentre sui modelli più “bassi” i risparmi vanno da 50 a 60 euro. La stessa situazione è stata riscontrata anche sull’Apple Watch Ultra, smartphone intelligente presentato sempre questa settimana in occasione del keynote del 12 settembre: Ultra 2 parte da 909 euro contro i 1.009 della versione dell’anno scorso.

