Amazon Prime Day 2023, quando inizia: date ufficiali/ Come prepararsi a sconti e offerte (6 luglio)

AMAZON PRIME DAY 2023, PORTALE AGGIORNATO CON LE PRIME OFFERTE AGGIORNATE!

Si avvicina Amazon Prime Day 2023, evento di sconti organizzato dal colosso dell’e-commerce, dedicato ai clienti che sono iscritti al servizio di consegne veloci Amazon Prime. Le date sono state ufficializzate a fine giugno: si inizia martedì 11 luglio, finisce mercoledì 12 luglio, ripercorrendo il percorso dell’anno scorso, ma anticipando di un giorno. Infatti, sono anni che Amazon dedica due giorni estivi alla sua maratona di sconti, riscuotendo un enorme successo tra i consumatori. Il portale dedicato ad Amazon Prime Day 2023 è già online, quindi presto sarà aggiornato con le prime offerte anticipate o legate all’iniziativa. Infatti, i giorni che precedono l’appuntamento vero e proprio sono caratterizzati da iniziative collaterali, con sconti e offerte su alcune categorie di prodotto limitate.

Amazon, dunque, potrebbe anche ritagliarsi qualche ora per sconti ad hoc sui prodotti del proprio marchio, come gli smart speaker della gamma Echo e gli ebook reader della linea Kindle. Negli ultimi anni, infatti, il colosso dell’e-commerce ha dato il via ad una serie di offerte con mezza giornata di anticipo rispetto all’inizio dell’Amazon Prime Day. Quindi, quest’anno potrebbe scattare a mezzogiorno di lunedì 10 luglio 2023, ma la conferma arriverà a ridosso di questa data.

COME PREPARARSI ALLE OFFERTE DI AMAZON PRIME DAY 2023

Amazon Prime Day 2023 non è lontano, quindi ci si può preparare in vista delle offerte. Fortunatamente non bisogna essere membri “fedeli” per usufruire degli sconti che verranno messi a disposizione. L’iscrizione è istantanea, al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro per un anno di abbonamento. Ma si può anche attivare un periodo di abbonamento gratuito di un mese per valutare il servizio, usufruendo nel frattempo delle offerte.

Per gli studenti i prezzi sono più bassi grazie al programma Amazon Prime Student: 24,95 euro per il piano annuale, 2,49 euro per l’abbonamento mensile, mentre il periodo di prova gratuito è esteso a 90 giorni. In ogni caso, con l’iscrizione si usufruisce anche di altri servizi, come Prime Video. A dispetto del nome, Amazon Prime Day 2023 è una maratona che va oltre le 24 ore, infatti sono previste due giornate intense di offerte per le categorie più disparate. Dagli smartphone ai tablet, passando per la domotica, gli accessori, videogame, computer, smart tv, cucina e cura della casa.

