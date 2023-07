Amazon Prime Day 2023, sconti e offerte/ Da Samsung a LG: le promo sulle smart tv

Si chiuderanno oggi, mercoledì 12 luglio 2023, gli Amazon Prime Day, 48 ore di grandi sconti riservati ai possessori dell’abbonamento Prime. Nel caso non lo aveste ancora fatto, potreste sottoscrivere l’abbonamento in questione a titolo gratuito per il primo mese, per poi disdirlo entro 30 giorni, di modo da approfittare delle offerte e degli sconti. In merito ai prodotti in saldo in queste ore, ce ne è davvero per tutti i gusti, a cominciare dalle smart tv. Tante le promo come ad esempio l’interessante Toshiba Smart Fire TV 55″ Ultra HD 55UF3D63DA, TV 4K 55 Pollici con Alexa integrata, in vendita a 319 euro con il 22 per cento di sconto.

Rimanendo in casa Toshiba attenzione anche all’ottimo Fire TV 43″ Ultra HD 43UF3D63DA, TV 4K in vendita a 249 euro, sempre con il 22 per cento di sconto. Fra i saldi degli Amazon Prime Day 2023 anche l’LG OLED55B26LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B2 2022, in vendita a 849 euro con il 4 per cento di sconto (di listino sta a 879,99 euro). Spazio anche all’Hisense 32″ HD 2023 32E43KT, Smart TV VIDAA U6, Game Mode, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, in vendita con il 14 per cento di sconto a 179 euro.

AMAZON PRIME DAYS 2023, OFFERTE E SCONTI: TANTE PROMO SULLE SMART TV

Si sale a 369 euro, con il 24 per cento di sconto, per l’LG UHD 50″, Smart TV 4K, 50UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, mentre in casa Samsung spicca senza dubbio l’ottimo Crystal UHD UE50CU7190UXZT, Smart TV 50″ Serie CU7000, Crystal UHD 4K, venduto da Amazon a 399 euro con il 20 per cento di sconto.

Proseguiamo, fra i tanti sconti sulle smart tv per gli Amazon Prime Day 2023 con il Telefunken da 43 pollici Full HD TE43553B42V2KZ, TV LED con Alexa Integrata, venduto a 229 euro con l’8 per cento di sconto. Per il Samsung TV QE43Q65BAUXZT, Smart TV 43″ Serie Q65B QLED 4K UHD, serviranno invece 399 euro (-11 per cento), mentre il TCL 55P639, TV 55”, 4K HDR, Ultra HD, Google TV con design senza bordi, è venduto a 332,40 euro, grazie al 10 per cento di sconto.

