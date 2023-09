Amazon Prime Video, arriva la pubblicità: in Italia nel 2024/ Chi non vuole gli spot pagherà di più

Arriva anche in Italia la pubblicità nei contenuti di Amazon Prime Video, la piattaforma video streaming del colosso dell’e-commerce. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda, come si legge su Hdblog.it, spiegando che il cambiamento sarà implementato prima di tutto negli Stati Uniti, quindi nel Regno Unito, in Canada e in Germania dall’inizio dell’anno prossimo, dopo di che toccherà a Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia nel corso del 2024. Amazon Prima Video ha fatto sapere che i suoi contenuti saranno intervallati da annunci pubblicitari che saranno limitati con “significativamente meno pubblicità rispetto alla televisione tradizionale e ad altri provider di servizi di streaming televisivo”, senza comunque fornire ulteriori dettagli, di conseguenza non è dato sapere al momento di più.

Non è da escludere che si possa verificare qualcosa di simile a quanto già avviene su alcune piattaforme streaming come ad esempio Youtube, dove lunghi video sono intervallati da pubblicità brevi, la maggior parte delle quali “saltabili”, ma ad oggi è comunque difficile fare delle supposizioni. In ogni caso Amazon Prime Video proporrà anche l’abbonamento senza pubblicità, e negli Stati Uniti avrà un costo di 3 dollari in più al mese, circa 3 euro, per una somma totale quindi di 36 dollari annui, una cifra senza dubbio non esagerata che potrebbe indurre molto utenti a continuare a vedere contenuti senza gli spot.

AMAZON PRIME VIDEO, PUBBLICITA’ IN ARRIVO: COME SU NETFLIX E DISNEY+

Secondo quanto segnalato da Hdblog.it, gli attuali abbonati saranno informati dell’arrivo della pubblicità in Prime Video qualche settimana prima l’effettiva introduzione della stessa. In ogni caso Amazon ha fatto sapere che non sono previsti degli aumenti sul prezzo corrente dell’abbonamento, di conseguenza si potrà continuare a pagare la stessa cifra, pur con l’aggiunta della pubblicità.

Non si tratta comunque di unicum visto che anche Netflix e Disney+ hanno deciso di adottare un format molto simile, un abbonamento con la pubblicità inclusa di modo da aumentare gli introiti. Nel primo caso la “sperimentazione” è già partita, mentre per la piattaforma Disney l’esordio degli spot scatterà dal mese di novembre 2023.

